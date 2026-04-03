Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 3-4-5 aprilie în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 3-4-5 aprilie.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 3-4 -5 aprilie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 3-4-5 aprilie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 3 aprilie

CSM București - CSM Corona Brașov (volei feminin play-off sferturi) - 16:00, sala Elite

Țiriac Open (tenis, ziua 5) - 11:30, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”

FCSB 2 - FC Voluntari 2 (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion ARCOM

LPS Clinceni - Jiul Petroșani (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Clinceni

Popești Leordeni - Ștefănești (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Popești Leordeni

Dinamo - CSU Sucava (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:30, sala Dinamo

K-1 World MAX (K1) - ora 20:00, Sala Polivalentă

Alergare, antrenament în comunitate (Pregătire Semimaraton) - ora 08:30, Parcuri Herăstrău și IOR

Sâmbătă, 4 aprilie

CS Dinamo București - Poli Iași (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Buftea

Tunari - CS Afumați (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Tunari

Progresul Spartac - CSO Filiași (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Spartac

Țiriac Open (tenis, ziua 6) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”

Cupa DFS (Kickboxing Tournament Amatori) - ora 10:00, Sala Polivalentă

Duminică, 5 aprilie

Rapid - U Cluj (fotbal, Superliga, play-off) - ora 20:30, Stadion Giulești

CSA Steaua - Politehnica Timișoara (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 15:00, Complex Sportiv Steaua

Baneasa Forest Run (alergare pe poteci) - ora 08:00, Aleea Privighetorilor din Pădurea Băneasa

Țiriac Open (tenis, ziua 7 - finalele) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 3 aprilie

Viitorul Cluj - Unirea Dej (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Dan Anca

Sâmbătă, 4 aprilie

Universitatea Cluj - CSM Vaslui (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 16:00, sala Horia Demian

U Cluj - Medicina Tg. Mureș (volei feminin, play-out) - ora 19:00, Sala Sporturilor Horia Demian

Crosul USAMV, ediția a IX-a (cros) - ora 07: 00, Campusul USAMV

Duminică, 5 aprilie

Long Run (alergare de grup) - ora 07:55, Parc Central

Deschidere Sezon Moto 2026 – cu MOTOLAND (moto) - ora 10:00, Str. Oașului

TIMIȘOARA

Vineri, 3 aprilie

Politehnica Timișoara - Sănătatea Cluj (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Știința

Sâmbătă, 4 aprilie

Make it! Race it! Recycle it! (ambarcațiuni din materiale reciclate navighează pe malul Begăi) - 0ra 10:00, Bega



IAȘI

Vineri, 3 aprilie

USV Iași - Aerostar Bacău (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion USV

BRAȘOV

Sâmbătă, 4 aprilie

Semimaraton Brașov Intersport (alergare) - ora 08:00, Piața Unirii

Duminică, 5 aprilie

MT100 Brașov 2026 (tenis) - ora 10:00, terenuri tenis Brașov



CRAIOVA

Sâmbătă, 4 aprilie

Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 14:30, Sala Polivalentă

Duminică, 5 aprilie

Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 17:30, Sala Polivalentă



ORADEA

Vineri, 3 aprilie

FC Bihor - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 17:30, Stadion Iuliu Bodola

CONSTANȚA

Sâmbătă, 4 aprilie

Farul Constanța - Unirea Slobozia (fotbal, Superliga, play-out) - ora 17:30, Stadion Gheorghe Hagi din Ovidiu

CSM Constanța - Potaissa Turda (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor

CSM Constanța - Dinamo (volei feminin, play-off sferturi) - ora 18:00, Sala Sporturilor Simona Amânar

Duminică, 5 aprilie

Yachting: Antrenamente și Pregătire de Sezon (yachting) - ora 10:00, Portul Turistic Tomis

PLOIEȘTI

Duminică, 5 aprilie

Curse cai trap (călărie, deschidere sezon) - ora 10:00, Complex Hipodrom Ploiești

GALAȚI

Sâmbătă, 4 aprilie

Oțelul Galați - Hermannstadt (fotbal, Superliga, play-out) - ora 15:00, Stadion Oțelul

CSM Galați - Rapid București (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor

UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele

Duminică, 5 aprilie

UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport