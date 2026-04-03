Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 3-4-5 aprilie în marile orașe din România

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 3-4-5 aprilie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 3-4-5 aprilie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 3 aprilie
- CSM București - CSM Corona Brașov (volei feminin play-off sferturi) - 16:00, sala Elite
- Țiriac Open (tenis, ziua 5) - 11:30, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”
- FCSB 2 - FC Voluntari 2 (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion ARCOM
- LPS Clinceni - Jiul Petroșani (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Clinceni
- Popești Leordeni - Ștefănești (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Popești Leordeni
- Dinamo - CSU Sucava (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:30, sala Dinamo
- K-1 World MAX (K1) - ora 20:00, Sala Polivalentă
- Alergare, antrenament în comunitate (Pregătire Semimaraton) - ora 08:30, Parcuri Herăstrău și IOR
Sâmbătă, 4 aprilie
- CS Dinamo București - Poli Iași (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Buftea
- Tunari - CS Afumați (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Tunari
- Progresul Spartac - CSO Filiași (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Spartac
- Țiriac Open (tenis, ziua 6) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”
- Cupa DFS (Kickboxing Tournament Amatori) - ora 10:00, Sala Polivalentă
Duminică, 5 aprilie
- Rapid - U Cluj (fotbal, Superliga, play-off) - ora 20:30, Stadion Giulești
- CSA Steaua - Politehnica Timișoara (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 15:00, Complex Sportiv Steaua
- Baneasa Forest Run (alergare pe poteci) - ora 08:00, Aleea Privighetorilor din Pădurea Băneasa
- Țiriac Open (tenis, ziua 7 - finalele) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 3 aprilie
- Viitorul Cluj - Unirea Dej (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Dan Anca
Sâmbătă, 4 aprilie
- Universitatea Cluj - CSM Vaslui (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 16:00, sala Horia Demian
- U Cluj - Medicina Tg. Mureș (volei feminin, play-out) - ora 19:00, Sala Sporturilor Horia Demian
- Crosul USAMV, ediția a IX-a (cros) - ora 07: 00, Campusul USAMV
Duminică, 5 aprilie
- Long Run (alergare de grup) - ora 07:55, Parc Central
- Deschidere Sezon Moto 2026 – cu MOTOLAND (moto) - ora 10:00, Str. Oașului
TIMIȘOARA
Vineri, 3 aprilie
- Politehnica Timișoara - Sănătatea Cluj (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Știința
Sâmbătă, 4 aprilie
- Make it! Race it! Recycle it! (ambarcațiuni din materiale reciclate navighează pe malul Begăi) - 0ra 10:00, Bega
IAȘI
Vineri, 3 aprilie
- USV Iași - Aerostar Bacău (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion USV
BRAȘOV
Sâmbătă, 4 aprilie
- Semimaraton Brașov Intersport (alergare) - ora 08:00, Piața Unirii
Duminică, 5 aprilie
- MT100 Brașov 2026 (tenis) - ora 10:00, terenuri tenis Brașov
CRAIOVA
Sâmbătă, 4 aprilie
- Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 14:30, Sala Polivalentă
Duminică, 5 aprilie
- Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 17:30, Sala Polivalentă
ORADEA
Vineri, 3 aprilie
- FC Bihor - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 17:30, Stadion Iuliu Bodola
CONSTANȚA
Sâmbătă, 4 aprilie
- Farul Constanța - Unirea Slobozia (fotbal, Superliga, play-out) - ora 17:30, Stadion Gheorghe Hagi din Ovidiu
- CSM Constanța - Potaissa Turda (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor
- CSM Constanța - Dinamo (volei feminin, play-off sferturi) - ora 18:00, Sala Sporturilor Simona Amânar
Duminică, 5 aprilie
- Yachting: Antrenamente și Pregătire de Sezon (yachting) - ora 10:00, Portul Turistic Tomis
PLOIEȘTI
Duminică, 5 aprilie
- Curse cai trap (călărie, deschidere sezon) - ora 10:00, Complex Hipodrom Ploiești
GALAȚI
Sâmbătă, 4 aprilie
- Oțelul Galați - Hermannstadt (fotbal, Superliga, play-out) - ora 15:00, Stadion Oțelul
- CSM Galați - Rapid București (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor
- UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele
Duminică, 5 aprilie
- UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele