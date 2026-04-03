Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 3-4-5 aprilie în marile orașe din România
Un weekend ofertant îi așteaptă pe iubitorii de sport
Special

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 12:11
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 12:11
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 3-4-5 aprilie.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 3-4-5 aprilie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 3-4-5 aprilie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 3 aprilie

  • CSM București - CSM Corona Brașov (volei feminin play-off sferturi) - 16:00, sala Elite
  • Țiriac Open (tenis, ziua 5) - 11:30, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”
  • FCSB 2 - FC Voluntari 2 (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion ARCOM
  • LPS Clinceni - Jiul Petroșani (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Clinceni
  • Popești Leordeni - Ștefănești (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Popești Leordeni
  • Dinamo - CSU Sucava (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:30, sala Dinamo
  • K-1 World MAX (K1) - ora 20:00, Sala Polivalentă
  • Alergare, antrenament în comunitate (Pregătire Semimaraton) - ora 08:30, Parcuri Herăstrău și IOR

Sâmbătă, 4 aprilie

  • CS Dinamo București - Poli Iași (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Buftea
  • Tunari - CS Afumați (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Tunari
  • Progresul Spartac - CSO Filiași (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Spartac
  • Țiriac Open (tenis, ziua 6) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”
  • Cupa DFS (Kickboxing Tournament Amatori) - ora 10:00, Sala Polivalentă

Duminică, 5 aprilie

  • Rapid - U Cluj (fotbal, Superliga, play-off) - ora 20:30, Stadion Giulești
  • CSA Steaua - Politehnica Timișoara (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 15:00, Complex Sportiv Steaua
  • Baneasa Forest Run (alergare pe poteci) - ora 08:00, Aleea Privighetorilor din Pădurea Băneasa
  • Țiriac Open (tenis, ziua 7 - finalele) - 12:00, Centrul Național de Tenis „Simona Halep”

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 3 aprilie

  • Viitorul Cluj - Unirea Dej (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Dan Anca

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Universitatea Cluj - CSM Vaslui (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 16:00, sala Horia Demian
  • U Cluj - Medicina Tg. Mureș (volei feminin, play-out) - ora 19:00, Sala Sporturilor Horia Demian
  • Crosul USAMV, ediția a IX-a (cros) - ora 07: 00, Campusul USAMV

Duminică, 5 aprilie

  • Long Run (alergare de grup) - ora 07:55, Parc Central
  • Deschidere Sezon Moto 2026 – cu MOTOLAND (moto) - ora 10:00, Str. Oașului

TIMIȘOARA

Vineri, 3 aprilie

  • Politehnica Timișoara - Sănătatea Cluj (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Știința

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Make it! Race it! Recycle it! (ambarcațiuni din materiale reciclate navighează pe malul Begăi) - 0ra 10:00, Bega


IAȘI

Vineri, 3 aprilie

  • USV Iași - Aerostar Bacău (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion USV

BRAȘOV

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Semimaraton Brașov Intersport (alergare) - ora 08:00, Piața Unirii

Duminică, 5 aprilie

  • MT100 Brașov 2026 (tenis) - ora 10:00, terenuri tenis Brașov


CRAIOVA

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 14:30, Sala Polivalentă

Duminică, 5 aprilie

  • Gaming & eSports: eSuperliga etapele 5 și 6 (sport digital) - ora 17:30, Sala Polivalentă


ORADEA

Vineri, 3 aprilie

  • FC Bihor - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 17:30, Stadion Iuliu Bodola

CONSTANȚA

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Farul Constanța - Unirea Slobozia (fotbal, Superliga, play-out) - ora 17:30, Stadion Gheorghe Hagi din Ovidiu
  • CSM Constanța - Potaissa Turda (handbal, Liga Zimbrilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor
  • CSM Constanța - Dinamo (volei feminin, play-off sferturi) - ora 18:00, Sala Sporturilor Simona Amânar

Duminică, 5 aprilie

  • Yachting: Antrenamente și Pregătire de Sezon (yachting) - ora 10:00, Portul Turistic Tomis

PLOIEȘTI

Duminică, 5 aprilie

  • Curse cai trap (călărie, deschidere sezon) - ora 10:00, Complex Hipodrom Ploiești

GALAȚI

Sâmbătă, 4 aprilie

  • Oțelul Galați - Hermannstadt (fotbal, Superliga, play-out) - ora 15:00, Stadion Oțelul
  • CSM Galați - Rapid București (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 17:00, Sala Sporturilor
  • UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele

Duminică, 5 aprilie

  • UltraRace 24H Galati 2026 (ultramaraton) - 0ra 10:00, Pădurea Gârboavele

baschet volei handbal fotbal timp liber sport
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea". A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea". A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Opinii
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală"

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Radu Naum: Disprețul

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii" rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii" rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
„Este în stare critică" Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică" Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share