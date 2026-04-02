Reclamă virală înainte de CM 2026 VIDEO. Ronaldo, Messi, Vinicius și Mbappe au zguduit internetul: „Nu se întâmplă în fiecare zi” +10 foto
Reclama Lego FOTO: Instagram
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 21:03
  • Lionel Messi (38 de ani), Cristiano Ronaldo (41 de ani), Vinicius Junior (25 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani), staruri care vor fi prezente la Campionatul Mondial, au apărut într-o reclamă inedită a celor de la LEGO.
  • LEGO, companie cunoscută pentru producția de jucării de construcție bazate pe bucăți din plastic interconectabile, a lansat o serie de produse legate de turneul final din vara acestui an.

În afară de trofeul Cupei Mondiale, tinerii vor putea achiziționa și produse LEGO cu Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius și Mbappe, protagoniști într-o reclamă LEGO

În videoclipul care durează un minut, cei patru mari fotbaliști stau în jurul unei mese rotative, fiecare dintre aceștia încercând să pună o versiune în miniatură a lor pe un trofeu construit din piese LEGO.

În finalul clipului, niciunul nu reușește, câștigătorul fiind un tânăr necunoscut. Un fan! Apoi, în încheiere, pe ecran apare și sloganul campaniei: „Toată lumea vrea o piesă”.

Videoclipul care a fost postat pe conturile LEGO, iar mai apoi distribuit de fiecare dintre cei patru pe rețelele de socializare, a strâns pe Instagram aproape 8 milioane de aprecieri și 110.000 de comentarii în primele 6 ore după publicare.

Pe lângă miniatura Cupei Mondiale, LEGO a lansat și o colecție de figurine dedicată turneului final. Aceștia au pus la vânzare mini statuete cu Leo Messi, Cristiano Ronaldo și Vinicius Junior, dar și logo-ul competiției.

Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (9).png
Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (9).png

Galerie foto (10 imagini)

Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (1).png Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (2).png Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (3).png Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (4).png Colecția Lego dedicată Cupei Mondiale FOTO lego (5).png
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cristiano Ronaldo: „Nu ești transformat într-un set LEGO în fiecare zi”

Despre noua colecție a celor de la Lego au vorbit chiar doi dintre protagoniștii reclamei, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

„Nu ești transformat într-un set LEGO în fiecare zi! Sunt incredibil de onorat să fac parte din această nouă gamă LEGO, alături de alți trei jucători incredibili din acest sport.

Aștept cu nerăbdare să văd fani din întreaga lume descoperind povestea și moștenirea mea sportivă construind acest set LEGO, îmbinând fotbalul cu creativitatea”, a spus Cristiano Ronaldo, conform eu.usatoday.com.

950 de lei
costă setul LEGO din care poate fi construit trofeul Cupei Mondiale

Lionel Messi a vorbit și el despre colecția LEGO:

„Asemenea fotbalului, jocul cu LEGO înseamnă a construi și reconstrui, a încerca lucruri noi, a învăța din greșeli și a sărbători succesele.

Îmi place cum aceste seturi LEGO dau viață momentelor de pe teren într-un mod distractiv și imaginativ.

Sunt încântat ca fanii să exploreze magia fotbalului prin intermediul acestor seturi și să celebrăm împreună sportul pe care îl iubim cu toții”.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Campionatul Mondial lionel messi cristiano ronaldo lego kylian mbappe vinicius
Știrile zilei din sport
Opinii
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală"

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Radu Naum: Disprețul

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Top stiri
