Reclamă virală înainte de CM 2026 VIDEO. Ronaldo, Messi, Vinicius și Mbappe au zguduit internetul: „Nu se întâmplă în fiecare zi”

Lionel Messi (38 de ani), Cristiano Ronaldo (41 de ani), Vinicius Junior (25 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani), staruri care vor fi prezente la Campionatul Mondial, au apărut într-o reclamă inedită a celor de la LEGO.

LEGO, companie cunoscută pentru producția de jucării de construcție bazate pe bucăți din plastic interconectabile, a lansat o serie de produse legate de turneul final din vara acestui an.

În afară de trofeul Cupei Mondiale, tinerii vor putea achiziționa și produse LEGO cu Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius și Mbappe, protagoniști într-o reclamă LEGO

În videoclipul care durează un minut, cei patru mari fotbaliști stau în jurul unei mese rotative, fiecare dintre aceștia încercând să pună o versiune în miniatură a lor pe un trofeu construit din piese LEGO.

În finalul clipului, niciunul nu reușește, câștigătorul fiind un tânăr necunoscut. Un fan! Apoi, în încheiere, pe ecran apare și sloganul campaniei: „Toată lumea vrea o piesă”.

Videoclipul care a fost postat pe conturile LEGO, iar mai apoi distribuit de fiecare dintre cei patru pe rețelele de socializare, a strâns pe Instagram aproape 8 milioane de aprecieri și 110.000 de comentarii în primele 6 ore după publicare.

Pe lângă miniatura Cupei Mondiale, LEGO a lansat și o colecție de figurine dedicată turneului final. Aceștia au pus la vânzare mini statuete cu Leo Messi, Cristiano Ronaldo și Vinicius Junior, dar și logo-ul competiției.

Cristiano Ronaldo: „Nu ești transformat într-un set LEGO în fiecare zi”

Despre noua colecție a celor de la Lego au vorbit chiar doi dintre protagoniștii reclamei, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

„Nu ești transformat într-un set LEGO în fiecare zi! Sunt incredibil de onorat să fac parte din această nouă gamă LEGO, alături de alți trei jucători incredibili din acest sport.

Aștept cu nerăbdare să văd fani din întreaga lume descoperind povestea și moștenirea mea sportivă construind acest set LEGO, îmbinând fotbalul cu creativitatea”, a spus Cristiano Ronaldo, conform eu.usatoday.com.

950 de lei costă setul LEGO din care poate fi construit trofeul Cupei Mondiale

Lionel Messi a vorbit și el despre colecția LEGO:

„Asemenea fotbalului, jocul cu LEGO înseamnă a construi și reconstrui, a încerca lucruri noi, a învăța din greșeli și a sărbători succesele.

Îmi place cum aceste seturi LEGO dau viață momentelor de pe teren într-un mod distractiv și imaginativ.

Sunt încântat ca fanii să exploreze magia fotbalului prin intermediul acestor seturi și să celebrăm împreună sportul pe care îl iubim cu toții”.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

