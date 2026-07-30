FRF își face propriul „DNA” Decizia luată de Comitetul Executiv în lupta împotriva corupției din fotbal
Prședintele FRF, Răzvan Burleanu (foto: Golazo.ro)
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FRF își face propriul „DNA” Decizia luată de Comitetul Executiv în lupta împotriva corupției din fotbal

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 09:10
  • Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a votat în unanimitate, în ședința de miercuri, 29 iulie, extinderea atribuțiilor Departamentului de Integritate, transformând această structură într-un adevărat organ de control intern cu arie largă de acțiune.
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Dacă până acum inspectorii federali se concentrau aproape exclusiv pe combaterea meciurilor aranjate pentru pariuri, noua directivă le oferă undă verde să ancheteze o gamă mult mai extinsă de ilegalități din fotbalul românesc.

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FRF a extins atribuțiile Departamentului de integritate

Sursele GOLAZO.ro din cadrul federației au oferit detalii de culise despre natura acestei reforme administrative majore.

„În afară de atribuțiile avute până acum, legate strict de trucarea rezultatelor pentru meciuri și pariuri sportive, departamentul se va ocupa de acum înainte și de alte eventuale nereguli grave.

Vorbim aici despre cazuri de corupție sau orice alte ilegalități care pot apărea în fenomen”, au dezvăluit surse autorizate.

Această decizie redefinește rolul departamentului din cadrul FRF. Structura nu mai este doar un filtru sportiv anti-fraudă, ci devine o unitate de investigații capabilă să sesizeze și să colaboreze direct cu organele de anchetă ale statului în cazul unor infracțiuni economice sau administrative.

Context fierbinte: „Blatul” intră oficial în Codul Penal!

Modificarea regulamentului intern al FRF nu vine din senin. Ea coincide cu un demers legislativ major aflat în plină desfășurare în Parlamentul României.

Deputatul USR Cristian Brian (36 de ani), vicepreşedintele Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, a depus recent un proiect de lege care introduce în Codul Penal infracțiunea de „manipulare a competițiilor sportive”.

Noul proiect legislativ prevede pedepse aspre pentru cei prinși:

  • Închisoare de la 6 luni la 4 ani, interzicerea unor drepturi sau amendă pentru oficiali, arbitri și sportivi.
  • Incriminarea faptei indiferent dacă folosul obținut este patrimonial sau nepatrimonial.
  • Pedepsirea inclusiv a tentativei de manipulare a unui meci.

Răzvan Burleanu, februarie 2026: „Cred că statul român ar trebui să modifice Codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată”

Inițiativa din Parlament a fost elaborată în strânsă consultare cu AFAN și a apărut la doar câteva luni după ce președintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a cerut public ajutorul statului.

În februarie, Burleanu lansa un semnal de alarmă.

„În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori nişte decizii individuale ale unui jucător sau antrenor.

Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim şi în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani.

Deci astea sunt reţelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal.

Şi după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal. Pentru că în momentul de faţă nu avem o asemenea prevedere.

Sunt ţări care şi-au modificat codurile penale. Dacă s-ar modifica şi la noi, inclusiv statului i-ar fi mult mai uşor să ne sprijine în acest efort comun de a apăra integritatea fotbalului”, a declarat Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF din 2 februarie 2026.

Val de anchete privind pariurile în fotbalul românesc

În ultimele luni, Departamentul de Integritate al FRF a desfășurat mai multe anchete privind posibile meciuri aranjate pentru pariuri sau manipularea unor evenimente de joc.

  • Damjan Djokovic (CFR Cluj) - anchetat de Departamentul de Integritate al FRF, cazul fotbalistului a intrat pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică, după apariția unor suspiciuni privind posibile pariuri sportive. În același dosar este implicat și juristul clubului CFR Cluj, Ioan Ivașcu.
  • Metaloglobus București - anchetă a FRF privind suspiciuni de pariuri ilegale, în care au fost vizați un maseur, un portar și un antrenor de portari.
  • Olimpia Satu Mare - patru jucători au fost sancționați de Comisia de Disciplină și Etică a FRF cu suspendări de câte două luni și amenzi sportive de câte 10.000 de lei.
  • Vulturii Fărcășești - Jiul Petroșani (Liga 3) - Comisia de Disciplină și Etică a aplicat pedepse drastice: suspendări cumulate de ani grei din activitatea fotbalistică și amenzi care depășesc pragul total de 2,15 milioane de lei, adică peste 400.000 de euro.
  • Cătălin Sărmășan - agentul FIFA a primit din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF o suspendare de un an din activitate și o amendă de aproximativ 30.000 de euro, pentru încălcarea regulamentelor privind pariurile.
  • CS Păulești (Liga 3) - caz privind suspiciuni de pariuri ilegale și posibil blat, investigat de Departamentul de Integritate al FRF și de procurorii anticorupție.
Noi sperăm ca genul ăsta de evenimente să încurajeze parlamentarii să voteze proiectul de lege care introduce în Codul penal infracțiunea de «manipulare a competițiilor sportive», vizând aranjarea meciurilor și influențarea rezultatelor din sport. Proiectul n-a trecut încă de Camera Deputaților. Probabil va trece la toamnă, iar de Senat la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor. Cristian Brian, vicepreşedintele Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor (Golazo.ro)

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