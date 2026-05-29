Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 29-30-31 mai în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 29-30-31 mai.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 29-30 -31 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 29-30-31 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 29 mai

Dinamo - FCSB (fotbal, finala pentru Conference League), ora 20:30, stadion Arcul de Triumf

CS Rapid - CSA Steaua (rugby), ora 15:00, Parcul Copilului

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 29 mai

Transylvania Fighting Championship (lupte), ora 18:00, BT Arena

TIMIȘOARA

Vineri, 29 mai

Beach Sport Festival (sporturi de plajă), ora 10:00, Terenurile de nisip din Parcul Rozelor

Sâmbătă, 30 mai

Beach Sport Festival (sporturi de plajă), ora 10:00, Terenurile de nisip din Parcul Rozelor

Duminică, 31 mai

Beach Sport Festival (sporturi de plajă), ora 10:00, Terenurile de nisip din Parcul Rozelor

BRAȘOV

Vineri, 29 mai

CS Medgidia - CSM Sighișoara (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 14:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CSU Știința București - HC Zalău (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 16:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CSM Galați - CSM Roman (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 18:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

Sâmbătă, 30 mai

CSU Pitești - CSM Sighișoara (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 14:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

HC Zalău - CSM Roman (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 16:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CSU Știința București - CSM Galați (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 18:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

Duminică, 31 mai

CS Medgidia - CSU Pitești (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 10:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CSM Galați - HC Zalău (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 12:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CSU Știința București - CSM Roman (handbal feminin, baraj promovare Liga Florilor), ora 14:00, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”



CRAIOVA

Vineri, 29 mai

SCMU Craiova - Dinamo București (baschet masculin), ora 19:00, Sala Polivalentă

CONSTANȚA

Duminică, 31 mai

Farul - Chindia (fotbal, baraj menținere / promovare), ora 20:30, stadion Ovidiu

PLOIEȘTI

Sâmbătă, 30 mai

Ploiești Air Show 2026 (avioane și motoare), ora 10:00, Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu”

GALAȚI

Vineri, 29 mai

CSM Galați - CSM Tg. Jiu (baschet masculin), ora 18:00, sala Dunărea

Duminică, 31 mai

CSM Galați - CSM Tg. Jiu (baschet masculin), ora 18:00, sala Dunărea

