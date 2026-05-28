„Trebuie să câștigăm!” George Ogăraru dezvăluie tactica pe care o va folosi Olăroiu în reeditarea UEFAntastică , Steaua – Rapid
George Ogăraru, actualmente coordonator al Academiei de Fotbal CSA Steaua București. Foto: Sport Pictures
Special

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 16:45
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 16:45
  • George Ogăraru, 46 de ani, va fi prezent pe teren, în această seară, la partida ce va marca 20 de ani de la «sfertul românesc» de Cupa UEFA.
  • Fostul fundaș al celor de la Ajax spune, pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, că e momentul ca Steaua să triumfe, pentru a nu mai exista dubii în privința echipei mai bune.
  • Meciul, care se se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la ora 20.00, va fi transmis doar pe platforma voyo.ro.
În urmă cu 20 de ani, România avea două echipe calificate între primele opt în a doua competiție intercluburi a «bătrânului continent», Cupa UEFA.

Steaua și Rapid jucau, pe 30 martie 2006 (scor 1-1, goluri Bănel Nicoliță, min. 4 / Viorel Moldovan, min. 48) și 6 aprilie 2006 (scor 0-0), manșele care aveau să ducă, grație golului marcat în deplasare, roș-albaștrii în semifinalele competiției.

George Ogăraru: „Nu va fi un meci amical”

Unul dintre protagoniștii acelei „duble” a fost George Ogăraru, fostul fotbalist și al celor de la Ajax Amsterdam, actualmente coordonator al Academiei de Fotbal CSA Steaua București.

Acesta a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a rememorat momente din partidele cu Rapid, din cadrul Cupei UEFA, și a dezvăluit ce le-a spus antrenorul Cosmin Olăroiu înainte de meciul din această seară.

Salut, George. Vor fi toți cei care jucat acum 20 de ani pe teren și în seara asta?

Oli pe banca noastră, Răzvan Lucescu pe a lor. Carlos vine de departe și el, frații Karamian la fel. Vine și Mihăiță Neșu. Din ce am vorbit cu foștii mei colegi, cred ca vom fi cam toți. Să zicem în proporție de 90%. Rămâne o amintire extraordinară pentru noi.

Sunteți în formă?

(n.r. râde) Da, suntem, pentru că Oli ne-a transmis în mod expres că nu e un meci amical. E o partidă pe care vrem s-o câștigăm, trebuie să câștigăm. Oli deja ne-a transmis tactica și totul va fi pe cartea atacului. Ne-am antrenat foarte bine pentru diseară.

Separat? Sau ați făcut și pregătire colectivă?

Separat mai mult. Preparatorul fizic, Marian Lupu, a ținut să facem și o mișcare împreună, mai ales cei din București. Trebuia să ne regăsim automatismele.

Voi vă pregătiți, mă refer la steliști, de retrăirea unei bucurii. Cei de la Rapid, nu prea...

E adevărat, dar și noi avem momentul nostru de tristețe. Ce vreau să spun despre partidele cu Rapid din Cupa UEFA e că sunt, mai ales al doilea, cel care a consfințit calificarea, cea mai frumoasă amintire fotbalistică pe care o am în România. Alături doar de debutul la echipa mare a Stelei. A fost o atmosferă fantastică, presiune, intensitate, plus calificarea într-o semifinală de cupă europeană. Dar să știi că tot mi-aș fi dorit să câștigăm măcar un meci din cele două.

George Ogăraru: „Nico m-a impresionat în 2006”

Pe regulamentul de astăzi, în care nu mai valorează dublu golul din deplasare, s-ar fi intrat în prelungiri.

Într-adevăr. Dar și noi, cu siguranță, am jucat ținând cont de regulamentul vechi. Altfel am fi riscat mai mult pentru a câștiga. De la un moment dat, pentru că ne avantaja regula golului din deplasare, am ținut de acel 0-0 care ne ducea mai departe. Dar de asta a zis și Oli și noi, între noi, că trebuie să câștigăm în seara asta. Să demonstrăm că am fost mai buni.

Cine te-a impresionat din partidele acelea cu Rapid? Ce adversar?

Nico. Daniel Niculae. Ne-am întâlnit și la juniori, și la seniori, iar cariera pe care a avut-o ulterior a demonstrat că a fost un jucător de top. Calitățile unui atacant de rasă. Fuleu, execuții, joc de cap. Dacă ar fi să nominalizez numai unul, atunci el. Sigur, mai era Viorel Moldovan, un jucător uriaș. Numai că nu era la apogeul carierei în partidele din 2006.

Ce vei juca? Fundaș dreapta, postul care te-a consacrat?

Da, sigur. Cu Banel pe banda dreaptă.

Care, probabil, va alerga cât voi toți la un loc.

(n.r. râde) Eu încă pot să alerg. Am aceleași kilograme ca atunci când jucam fotbal. Sunt mai mereu pe teren cu tinerii fotbaliști de la Academia Stelei. Așa că-mi place să cred că mă voi descurca în seara asta.

Ultima întrebare e despre prietenul tău, Mihăiță Neșu. Vă gândiți să faceți cumva pentru a strânge bani pentru fundația lui?

Da, sigur. O parte din banii care vor fi strânși la eveniment o să meargă către fundație. În câteva luni, probabil, o lună, două, trei, nu știu mai precis, se va finaliza complet Centrul de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități „Sfântul Nectarie” de la Oradea. Cu toate dependințele necesare. E nevoie de susținere în continuare din partea tuturor celor care donează lunar.

După meci o să fie o masă, gen gală, în cadrul căreia s-ar putea să se vândă tricouri cu semnăturile noastre. Eu așa am făcut la Oradea și am strâns în jur de 70.000 de euro pentru Fundație.

