Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 10-11-12 aprilie în marile orașe din România

Weekendul acesta, chiar dacă sărbătorim Paștele, e plin de sport. Fotbal, handbal, înot, tenis sau bridge - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 10-11-12 aprilie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din mari orașe ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 10 aprilie
- CS Rapid - Universitatea Elbi Cluj (rugby), ora 10:00, Parcul Copilului
- Concordia Chiajna - Tunari (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Concordia
- CS Afumați - CSM Reșița (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion comunal Afumați
- Dinamo București II - Gloria Băneasa (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Buftea
- FCSB II - Progresul Fundulea (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Steaua
- FC Voluntari 2 - Axiopolis Cernavodă (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Voluntari
- FC Voluntari - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-off), ora 16:00, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari
- CSM București - Potaissa Turda (handbal masculin), ora 17:30, sala Apollo
- Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni
Sâmbătă, 11 aprilie
- FCSB - Oțelul (fotbal, Superliga, play-out), ora 20:00, Arena Națională
- Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni
Duminică, 12 aprilie
- Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 10 aprilie
- Sănătatea Cluj - Viitorul Arad (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă „Victoria Someșeni”
Duminică, 12 aprilie
- CFR Cluj - Dinamo București (fotbal, Superliga, play-off), ora 21:00, stadion CFR
IAȘI
Vineri, 10 aprilie
- Poli Iași - ASA Tg. Mureș (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Emil Alexandrescu Iași
- Turneului de Bridge Iași (bridge), ora 12, Complexul Ciric
Sâmbătă, 11 aprilie
- Circuitul național FRT - trofeul Concord Leier (tenis), ora 10, baza sportivă TC Micul As
BRAȘOV
Vineri, 10 aprilie
- Kids Tâmpa Brașov - CSM Săcele (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion ICIM
GALAȚI
Vineri, 10 aprilie
- Oțelul II - Petrolul II (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Oțelul