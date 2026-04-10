Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 10-11-12 aprilie în marile orașe din România
Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 10-11-12 aprilie în marile orașe din România

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 11:19
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 10-12 aprilie.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Brașov sau Galați

Weekendul acesta, chiar dacă sărbătorim Paștele, e plin de sport. Fotbal, handbal, înot, tenis sau bridge - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 10-11-12 aprilie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 10-11-12 aprilie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din mari orașe ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 10 aprilie

  • CS Rapid - Universitatea Elbi Cluj (rugby), ora 10:00, Parcul Copilului
  • Concordia Chiajna - Tunari (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Concordia
  • CS Afumați - CSM Reșița (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion comunal Afumați
  • Dinamo București II - Gloria Băneasa (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Buftea
  • FCSB II - Progresul Fundulea (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Steaua
  • FC Voluntari 2 - Axiopolis Cernavodă (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Voluntari
  • FC Voluntari - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-off), ora 16:00, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari
  • CSM București - Potaissa Turda (handbal masculin), ora 17:30, sala Apollo
  • Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni

Sâmbătă, 11 aprilie

  • FCSB - Oțelul (fotbal, Superliga, play-out), ora 20:00, Arena Națională
  • Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni

Duminică, 12 aprilie

  • Campionatul Național de Natație (înot), 09:00, Complexul Sportiv de Natație Otopeni

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 10 aprilie

  • Sănătatea Cluj - Viitorul Arad (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă „Victoria Someșeni”

Duminică, 12 aprilie

  • CFR Cluj - Dinamo București (fotbal, Superliga, play-off), ora 21:00, stadion CFR

IAȘI

Vineri, 10 aprilie

  • Poli Iași - ASA Tg. Mureș (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Emil Alexandrescu Iași
  • Turneului de Bridge Iași (bridge), ora 12, Complexul Ciric

Sâmbătă, 11 aprilie

  • Circuitul național FRT - trofeul Concord Leier (tenis), ora 10, baza sportivă TC Micul As

BRAȘOV

Vineri, 10 aprilie

  • Kids Tâmpa Brașov - CSM Săcele (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion ICIM

GALAȚI

Vineri, 10 aprilie

  • Oțelul II - Petrolul II (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Oțelul

