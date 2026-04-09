Dănuț Lupu, copleșit de durere VIDEO. Fostul elev al lui Mircea Lucescu: „Noi, românii, l-am făcut senil, bătrân. Alții au știut să îl respecte”

Dănuț Lupu (59 de ani) s-a numărat printre numeroșii foști jucători de fotbal care au venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Dănuț Lupu, fostul elev al lui Mircea Lucescu, mesaj emoționant: „Noi, românii, respectăm oamenii după ce mor”

Lupu a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu la trei echipe diferite: Dinamo, Brescia și Rapid.

„N-am cuvinte, există mai mult decât greu? Există! Din păcate, e foarte greu, cel puțin pentru mine. A plecat nu un antrenor, a plecat un om care de-a lungul anilor a fost alături de mine. Și îi mulțumesc pentru asta. I-am mulțumit mereu. Și îi voi mulțumi mereu.

Răzvan (n.r. - Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu) e conștient că are mulți frați, enorm de mulți. Pe unde a fost, nea Mircea a avut copiii lui, toți l-am iubit, respectat și sperăm că acolo unde s-a dus e mult mai bine ”, a spus fostul fotbalist.

Fostul jucător de la Rapid și Dinamo a izbucnit în lacrimi în timpul declarațiilor și a spus că Mircea Lucescu nu a fost apreciat în România la adevărata sa valoare, susținând că era mai iubit în Turcia.

„Din păcate nu toți înțeleg ce a însemnat Lucescu. Mai sunt unii oameni care sunt răutăcioși. Noi, românii, respectăm oamenii după ce mor. Când sunt în viață nu îi prea respectăm. Am văzut o imagine la ultimul meci al lui nea Mircea. În picioare în fața a 50.000 de turci, iar ei îl aplaudau.

Noi l-am făcut senil, bătrân, din păcate. Alții au știut să îl respecte. Nu știu ce mi-ar fi oferit viața fără nea Mircea. Când l-am cunoscut, jucam fotbal, el mi-a dat o șansă, iar eu nu l-am făcut de râs.

Eu l-am ajutat cum am putut la Rapid și la Brescia. Nea Mircea n-a fost un om care să se folosească de jucători, el pe toți pe care i-a ales i-a făcut fotbaliști”, a mai declarat Dănuț Lupu.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

