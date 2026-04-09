Doliu pentru Il Luce Vlad Dragomir a purtat o banderolă specială la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Vlad Dragomir (26 de ani), căpitanul lui Pafos și mijlocaș al echipei naționale, a jucat cu o banderolă specială la ultimul meci din campionatul cipriot.

Fotbalistul român a purtat o banderolă neagră, cu numele lui Mircea Lucescu scris pe ea.

Pafos s-a impus în deplasarea de la AEL Limassol, scor 2-1, în semifinalele cupei Ciprului.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

La partida cu AEL Limassol, Vlad Dragomir, căpitan la Pafos, a purtat o banderolă specială, în semn de doliu pentru Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu i-a oferit debutul lui Vlad Dragomir la echipa națională, în 2025, la victoria obținută de „tricolori” în San Marino, scor 5-1, pe 24 martie 2025.

Imaginile cu Dragomir au fost publicate chiar de către formația cipriotă. Clubul a transmis și un mesaj în memoria fostului antrenor român.

„În victoria de ieri, Vlad Dragomir a condus echipa purtând o banderolă neagră în onoarea lui Mircea Lucescu — o figură legendară a fotbalului european, a cărui influență, leadership și contribuție la acest sport au lăsat o moștenire durabilă peste generații.

Memoria sa va continua să inspire lumea fotbalului”, a transmis gruparea cipriotă.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe.

Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

