A suferit un infarct  Directorul sportiv al unui club din La Liga a fost transportat de urgență la spital: „Starea lui este stabilă, dar gravă”

În dimineața zilei de marți, Fran Garagarza, directorul sportiv al lui Espanyol, a suferit un infarct miocardic acut și a fost transportat de urgență la spital.

La scurt timp după evenimentul neplăcut, Espanyol a transmis un comunicat în care preciza că starea lui Garagarza este stabilă, dar gravă, și se află internat la secția de terapie intensivă cardiologică a Spitalului Sant Pau din Barcelona, potrivit site-ului oficial al clubului.

Cu toate că suferise un infarct, Fran Garagarza a avut puterea să sune la o ambulanță, care a intervenit imediat și l-a transportat la spital, scrie marca.com.

În urma veștii, Espanyol a decis să anuleze conferința de presă de după antrenamentul de miercuri, în care trebuia să participe mijlocașul Jofre Carreras.

Fran Garagarza se află sub observație pentru a se monitoriza evoluția stării sale, potrivit elpais.com.

Eibar, mesaj de susținere pentru Garagarza

Eibar, club la care Fran Garagarza a fost director sportiv în perioada 2007-2021, a transmis un mesaj de susținere după ce a aflat vestea.

„Din partea familiei Armera, dorim să transmitem tot sprijinul și încurajările noastre lui Fran Garagarza, fostul director sportiv al clubului”, a transmis Eibar pe Facebook.

Fran Garagarza a devenit directorul sportiv al lui Espanyol pe 26 iunie 2023.

Clubul catalan traversează o perioadă foarte bună pe plan intern. Espanyol se află pe locul 6, cu 18 puncte obținute după 11 meciuri jucate.

