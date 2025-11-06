„Jefuiți!” Van Basten are o concluzie radicală după Club Brugge - Barcelona: „Nici nu l-a atins”

Marco van Basten, unul dintre marii atacanți ai anilor ‘80-’90, protestează după ce arbitrul Anthony Taylor a anulat golul marcat de Club Brugge în prelungiri. Și a rămas 3-3 cu Barcelona.

Barcelona e într-o perioadă foarte complicată. Măcinată de accidentări, campioana Spaniei pierde puncte și în LaLiga, și în Champions League.

În Europa, avea două victorii (2-1 cu Newcastle și 6-1 cu Olympiacos) și o înfrângere, 1-2 cu PSG.

Miercuri seară, putea fi al doilea eșec continental în acest sezon.

Club Brugge a condus de trei ori, Barca a revenit de fiecare dată, 3-3, dar putea pierde în prelungiri.

Duelul Vermant - Szczesny a aprins finalul la Club Brugge - Barcelona

În fața presingului belgian, Wojciech Szczesny a încercat să scape driblând, deși era ultimul om. Orice eroare putea fi pedepsită.

Vermant a făcut tackling, portarul a tras mingea cu călcâiul, apoi a alunecat și a părut că își agață el piciorul de flamand.

Adversarul s-a ridicat mai repede și a trimis mingea în plasă. Inițial, arbitrul Anthony Taylor a validat golul, anulat apoi după avertismentul VAR și reluarea fazei pe monitorul de la margine. În loc de 4-3, s-a terminat 3-3.

A considerat că Vermant l-a faultat pe Szczesny.

Van Basten: „Vermant nici măcar nu l-a atins pe Szczesny”

O decizie care l-a înfuriat pe olandezul Marco van Basten.

Faimosul atacant, campion al Europei cu Olanda (1988) și câștigător al Cupei Campionilor cu Milan (1989 și 1990), a fost radical în comentariul său la televiziunea batavă Ziggo.

Marco van Basten, astăzi, la 61 de ani Foto: Imago

„Au fost jefuiți! Golul de 4-3 ar fi trebuit să conteze. Vermant nu l-a faultat pe Szczesny, nici măcar nu l-a atins”, a protestat Van Basten.

Szczesny a făcut în așa fel încât să pară fault, dar nu a fost Marco van Basten, analist olandez

Specialistul Marca: „Nu văd niciun fault”

Alfonso Perez-Burrull, ex-arbitru spaniol, expert la Marca, l-a criticat și el pe Taylor.

„Nu văd niciun fault al lui Vermant asupra lui Szczesny. A fost o acțiune foarte riscantă a portarului Barcelonei. A simțit un contact ușor și a căzut”, a afirmat acesta.

„Decizia inițială a arbitrului ar fi trebuit să rămână aplicată. Nu să apeleze la VAR pentru a o schimba”.

