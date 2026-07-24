Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”

Franco Colapinto (23 de ani) a declanșat un scandal uriaș după triumful Spaniei în fața Argentinei, scor 1-0, la CM 2026.

Pilotul argentinian din Formula 1 nu a menajat deloc rivala „pumelor” și a criticat dur reacțiile fanilor iberici după finala Mondialului.

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Franco Colapinto și-a construit imaginea unui sportiv direct, care nu evită să spună ce crede.

De această dată însă, comentariile sale au depășit lumea Formulei 1 și au intrat într-un conflict emoțional între două mari națiuni fotbalistice.

Colapinto, dezlănțuit! Îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”

Într-un interviu acordat jurnalistului Juan Fossaroli, Colapinto a fost întrebat despre atmosfera creată în Spania după câștigarea trofeului.

Discuția a pornit de la observația că, în timpul turneului, tricourile Spaniei nu erau atât de vizibile, dar au apărut masiv după triumf.

Colapinto nu și-a ascuns frustrarea. Argentinianul consideră că o parte dintre fanii spanioli au început să-și afișeze mândria națională abia după ce trofeul a ajuns în mâinile echipei lui Luis de la Fuente.

„Nu vedeai tricouri ale Spaniei înainte. Acum, după ce au câștigat, au apărut peste tot. Este o rușine!”.

Pilotul Alpine a mers și mai departe, acuzând o parte dintre suporteri că s-au apropiat de echipă doar în momentul succesului: „Când câștigă, apar toți. Atunci este ușor să fii fan”, a fost ideea transmisă de Colapinto.

În momentul în care discuția a ajuns la rivalitatea dintre cele două țări, Colapinto a criticat atmosfera creată de unii suporteri spanioli: „Nu au nici cântece pentru a cânta. Sper ca până la următorul Mondial să devină ceva mai creativi”, a spus argentinianul, ironizând modul în care fanii iberici își susțin echipa.

Cel mai controversat moment al declarațiilor sale a venit atunci când discuția a ajuns la imaginile de pe rețelele sociale cu suporteri spanioli care ironizau Argentina.

„Au ars un tricou al Argentinei, tricoul lui Messi… voiau să-l ardă și nici măcar nu lua foc. Asta nu are nimic de-a face cu fotbalul. Poți să fii fericit că ai câștigat, dar nu trebuie să ajungi acolo”, a fost mesajul său.

"Colapinto"



Porque se puso a hablar del Mundial y le tuvieron que frenar el carro: "Quieren festejar y no tienen ni letra para cantar el himno, trataron de quemar una bandera Argentina y no podían" pic.twitter.com/LGt3QrnH2H — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 23, 2026

Declarația l-a făcut pe jurnalistul care realiza interviul să încerce să schimbe direcția conversației, pentru a evita escaladarea subiectului.

Deși declarațiile sale au provocat furie în Spania, Colapinto nu a contestat valoarea echipei iberice.

„Spania a meritat să câștige. A jucat foarte bine”.

Colapinto a ținut să apere naționala țării sale și generația condusă de Lionel Messi: „Sunt foarte mândru de Argentina, de Messi și de toți jucătorii. Au dat totul”.

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