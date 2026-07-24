Argentinienii n-au depășit eșecul Concertul din Cordoba dedicat artistei spaniole Rosalia,  anulat din motive de siguranță

Fanii argentinieni n-au depășit încă eșecul din finala CM 2026, 0-1 contra Spaniei, iar furia multora dintre ei au dus inclusiv la anularea unui eveniment social.

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Un concert tribut dedicat cântăreței spaniole Rosalia, în Argentina, nu va mai avea loc. Suporterii naționalei lui Lionel Scaloni au luat în vizor showul, după o postare controversată a artistei, în care făcea trimitere la înfrângerea din ultimul act al Mondialului.

Concertul din Argentina dedicat cântăreței spaniole Rosalia, anulat după controversele din urma finalei CM 2026

Spectacolul a fost anulat „din motive independente de organizatori și pentru protecția artiștilor”, conform unui comunicat oficial.

Decizia a venit după ce aceștia au primit multiple mesaje „pline de ură și furie”, după ce artista spaniolă a repostat un clip controversat, în urma eșecului „pumelor” în fața Spaniei, informează elmundo.es.

Concertul urma să aibă loc joi, pe esplanada Muzeului Metropolitan de Artă Urbană Cordoba.

„Obiectivul nostru a fost întotdeauna să creăm spectacole care să celebreze muzica și arta. Și noi suntem argentinieni. Facem parte dintr-un popor pentru care fotbalul nu este doar un sport, ci face parte din identitatea, istoria și cultura noastră.

De aceea înțelegem furia, tristețea și dezamăgirea”, se arată în comunicatul emis de organizatori.

Cum au pornit controversele dintre argentinieni și Rosalia

Rosalia a repostat pe contul său de TikTok un videoclip în care actrița Mia Khalifa cânta un fragment din piesa „La Perla”, care îi aparține chiar artistei spaniole, alături de descrierea: „Cum sună viața acum, dup ce perlele au fost învinse”.

Postarea a fost interpretată rapid de argentinieni drept o provocare la adresa lor, fiind dezaprobată total pe rețelele de socializare.

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