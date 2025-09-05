„A vrut să mă omoare!” De ce s-a supărat Lionel Messi pe „galacticul” Franco Mastantuono » Mărturia tânărului după Argentina - Venezuela +9 foto
Franco Mastantuono și Lionel Messi FOTO: Imago
„A vrut să mă omoare!” De ce s-a supărat Lionel Messi pe „galacticul” Franco Mastantuono » Mărturia tânărului după Argentina - Venezuela

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 22:38
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 22:42
  • Argentina - Venezuela 3-0. Franco Mastantuono (18 ani) și-a declarat, la finalul meciului admirația față de Lionel Messi (38 de ani).
  • Tânărul atacant a declarat că a fost certat de septuplul câștigător al „Balonului de Aur” din cauza unei acțiuni de joc.
  • Lionel Messi a jucat ultimul meci pe teren propriu pentru selecționata Argentinei.

Lionel Messi a jucat ultimul meci internațional pe teren propriu, în duelul împotriva Venezuelei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Franco Mastantuono, mesaj emoționant despre Lionel Messi: „A fost visul vieții mele”

La capătul partidei, tânărul jucător al celor de la Real Madrid, Franco Mastantuono, a dezvăluit că a fost certat de căpitanul Argentinei pentru că a preferat să șuteze la poartă în loc să îi paseze lui Messi.

„A vrut să mă omoare, dar a înțeles. Mi-am cerut iertare pentru fază. A fost incredibil să joc cu el” a declarat Franco Mastantuono, după meciul împotriva Venezuelei, 3-0, potrivit mundodeportivo.com.

Atacantul trupei de pe „Santiago Bernabeu” a lansat un mesaj emoționant după ultima apariție oficială a lui Messi în Argentina.

„Sincer, a fost visul vieții mele. Să joc pe terenul lui River Plate a fost incredibil.

Am spus-o mereu, a fost idolul meu încă din copilărie. L-am urmărit toată cariera lui și l-am văzut jucând așa cum a făcut-o”, a continuat „vârful” de 18 ani, conform sursei menționate anterior.

Și Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a vorbit despre cariera lui Lionel Messi în timpul conferinței de presă premergătoare partidei cu Venezuela. Un jurnalist, dar și antrenorul au plâns.

Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni
Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni

Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni Un jurnalist l-a făcut să plângă pe Lionel Scaloni
Lionel Messi, unul dintre reperele naționalei Argentinei

Lionel Messi a fost unul dintre liderii naționalei Argentinei. Fotbalistul născut la Rosario a purtat, timp de 14 ani, banderola de căpitan a „sud-americanilor”.

Cu Messi în teren, Argentina a reușit să câștige Cupa Mondială din Qatar, în 2022, și să dispute finala împotriva Germaniei, 0-1, a Campionatului Mondial din 2014.

Pe plan continental, a cucerit de 2 ori Copa America. Prima dată, în 2021, a învins Brazilia, în finală, 1-0, iar Messi a fost golgheterul competiției, cu 4 reușite.

În 2024, selecționata lui Lionel Scaloni a învins, în ultimul act, pe Columbia, 1-0.

194 de selecții și 114 goluri a strâns Lionel Messi pentru reprezentativa Argentinei

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
