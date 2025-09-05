„A vrut să mă omoare!” De ce s-a supărat Lionel Messi pe „galacticul” Franco Mastantuono » Mărturia tânărului după Argentina - Venezuela

Argentina - Venezuela 3-0. Franco Mastantuono (18 ani) și-a declarat, la finalul meciului admirația față de Lionel Messi (38 de ani).

Tânărul atacant a declarat că a fost certat de septuplul câștigător al „Balonului de Aur” din cauza unei acțiuni de joc.

Lionel Messi a jucat ultimul meci pe teren propriu pentru selecționata Argentinei.

Lionel Messi a jucat ultimul meci internațional pe teren propriu, în duelul împotriva Venezuelei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Franco Mastantuono, mesaj emoționant despre Lionel Messi: „A fost visul vieții mele”

La capătul partidei, tânărul jucător al celor de la Real Madrid, Franco Mastantuono, a dezvăluit că a fost certat de căpitanul Argentinei pentru că a preferat să șuteze la poartă în loc să îi paseze lui Messi.

„A vrut să mă omoare, dar a înțeles. Mi-am cerut iertare pentru fază. A fost incredibil să joc cu el” a declarat Franco Mastantuono, după meciul împotriva Venezuelei, 3-0, potrivit mundodeportivo.com.

Atacantul trupei de pe „Santiago Bernabeu” a lansat un mesaj emoționant după ultima apariție oficială a lui Messi în Argentina.

„Sincer, a fost visul vieții mele. Să joc pe terenul lui River Plate a fost incredibil.

Am spus-o mereu, a fost idolul meu încă din copilărie. L-am urmărit toată cariera lui și l-am văzut jucând așa cum a făcut-o ”, a continuat „vârful” de 18 ani, conform sursei menționate anterior.

Și Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a vorbit despre cariera lui Lionel Messi în timpul conferinței de presă premergătoare partidei cu Venezuela. Un jurnalist, dar și antrenorul au plâns.

Lionel Messi, unul dintre reperele naționalei Argentinei

Lionel Messi a fost unul dintre liderii naționalei Argentinei. Fotbalistul născut la Rosario a purtat, timp de 14 ani, banderola de căpitan a „sud-americanilor”.

Cu Messi în teren, Argentina a reușit să câștige Cupa Mondială din Qatar, în 2022, și să dispute finala împotriva Germaniei, 0-1, a Campionatului Mondial din 2014.

Pe plan continental, a cucerit de 2 ori Copa America. Prima dată, în 2021, a învins Brazilia, în finală, 1-0, iar Messi a fost golgheterul competiției, cu 4 reușite.

În 2024, selecționata lui Lionel Scaloni a învins, în ultimul act, pe Columbia, 1-0.

194 de selecții și 114 goluri a strâns Lionel Messi pentru reprezentativa Argentinei

