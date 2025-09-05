Scandal în box Franța, exclusă de la Mondiale » Sportivele nu au respectat termenul limită pentru testele de gen
Wassila Lkhadiri. Foto: Imago
Box

Scandal în box Franța, exclusă de la Mondiale » Sportivele nu au respectat termenul limită pentru testele de gen

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 11:09
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 11:51
  • Cinci pugiliste din Franța au fost excluse de la prima ediție a Campionatelor Mondiale de Box Feminin, găzduită la Liverpool.
  • Sportivele nu au respectat termenul limită pentru efectuarea testele de gen, măsură introdusă de World Boxing.

World Boxing, noua entitate care gestionează boxul amator la nivel mondial, a anunțat lista competitorilor pentru primele runde ale competiției, unde nu se regăsește nicio sportivă din Franța.

Franța, exclusă de la Campionatele de Box Feminin de la Liverpool

La începutul verii, World Boxing a anunțat că introduce teste de gen obligatorii la toate competițiile organizate sub egida sa.

FFBoxe a transmis într-un comunicat că, potrivit legislației franceze, nu a putut efectua aceste teste nici în țară, nici în străinătate, fără o prescripție medicală.

Asta a determinat federația să apeleze la un laborator din Leeds, la recomandarea celor de la World Boxing.

Deși i s-a promis că rezultatele vor fi disponibile în 24 de ore, acestea au întârziat, ceea ce a dus la excluderea sportivelor din Franța.

Ca urmare, sportivele noastre, precum și alte pugiliste din delegațiile străine care s-au aflat în aceeași situație, au fost excluse. Aceasta este o nedreptate profundă. Sportivele noastre sunt pedepsite pentru un eșec birocratic și pentru o politică comunicată mult prea târziu FFBoxe, într-un comunicat

World Boxing susține că a anunțat la timp toate federațiile

World Boxing a răspuns că toate federațiile au fost avertizate încă din 21 august cu următorul mesaj:

„Obținerea rezultatelor pentru testele de sex poate dura 48 de ore.

Orice test efectuat după 1 septembrie ar pune în pericol înscrierea sportivului în tragerea la sorți oficială și în competiție. Vă rugăm să vă planificați sosirea în Marea Britanie dacă aveți nevoie de testare acolo

Organizația a mai subliniat că, în ultimele trei săptămâni, a facilitat accesul la centrele de testare pentru mai multe federații naționale, conform theguardian.com.

Franțuzoaica Maelys Richol a criticat modul în care a fost gestionată situația:

Este extrem de greu de acceptat. Suntem frustrați, furioși și profund dezamăgiți. Un an de muncă a fost pierdut din cauza unei gestionări defectuoase Maelys Richol, pe rețelele de socializare

Cele cinci sportive care nu pot participa la Campionatele Mondiale:

  • Romane Moulai (-48 kg)
  • Wassila Lkhadiri (-51 kg)
  • Melissa Bounoua (-54 kg)
  • Sthelyne Grosy (-57 kg)
  • Maelys Richol (-65 kg)

Marie Barsacq (52 de ani), ministra Sporturilor și a Jocurilor Olimpice și Paralimpice din Franța, a catalogat situația drept „inadmisibilă”

Am discutat în această dimineață cu cele cinci luptătoare ale noastre, eliminate de la Campionatele Mondiale din Anglia de către federația internațională, World Boxing. Mânia lor este legitimă și o împărtășesc Marie Barsacq

Ministra a dat asigurări că va avea o discuție cu președintele Federației Franceze de Box și va adresa o scrisoare către World Boxing pentru a obține explicații, conform lequipe.fr.

Ea a mai subliniat că această absență „slăbește interesul sportiv al acestor Campionate”

Nu sunt primele sportive excluse de la Campionatele Mondiale de Box

Lin Yu-ting, campioană olimpică la JO 2024, nu poate participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool.

Sportiva a făcut testul de gen preliminar, dar World Boxing nu i-a oferit un răspuns în timp util, a anunțat lequipe.fr.

Nici Imane Khelif, care a fost deja interzisă de World Boxing la Eindhoven Box Cup, nu va putea participa la competiția de la Liverpool.

Campioana olimpică a contestat decizia forului de a-i interzice participarea la competițiile organizate sub egida sa fără efectuarea unui test și a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

TAS nu a acceptat cererea pugilistei de a putea participa la competițiile World Boxing până când se judecă definitiv cazul ei.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

franta box campionatele mondiale de box world boxing romane moulai wassila lkhadiri melissa bounoua sthelyne grosy maelys richol
