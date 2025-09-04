Pochettino atacă Barcelona Fostul antrenor de la PSG contestă dur filosofia catalanilor: „Copiii sunt îndoctrinați!”

Mauricio Pochettino (53 de ani) a criticat dur Barcelona și filosofia campioanei Spaniei.

După peste 300 de meciuri petrecute în tricoul rivalei Espanyol, actualul selecționer al SUA a rămas ferm pe poziții împotriva clubului blaugrana.

Pochettino susține că indiferent câte performanțe a atins Barcelona, nu ar antrena niciodată clubul din cauza ideilor pe care le promovează.

Pochettino: „Mai bine mă duc la ferma mea din Argentina, decât la Barcelona”

„Cred că Espanyol este un club mult mai independent și mult mai catalan decât Barcelona.

Încerc mereu să explic, ca să nu se supere nimeni. Se spune că Barça este «mai mult decât un club». Ce înseamnă asta? Că trebuie să fie îndoctrinați copiii cu anumite idei?

Cred că Barcelona greșește în privința asta. Fiecare echipă de fotbal are propria cultură, iar Barça este un club grozav, dar nu sunt de acord cu ceea ce vor să facă, să mă facă să cumpăr sau ceea ce vor să le vândă oamenilor.

«Mai bine mă duc la ferma mea din Argentina să muncesc, decât să o antrenez pe Barcelona» este încă o expresie valabilă, nu-i așa?

Mă identific complet cu Espanyol. Oamenii îmi spun mereu: «Dacă Barça îți va face vreodată o ofertă, vom vedea atunci ce spui». Îți pot spune de acum: nu aș antrena Barcelona”, a declarat Pochettino, într-un interviu pentru Chiringuito TV, potrivit mundodeportivo.com.

314 meciuri a adunat Pochettino în tricoul lui Espanyol, în care a reușit 15 goluri

În prezent, Pochettino antrează naționala SUA, țară care va găzdui, alături de Canada și Mexic, Mondialul din 2026.

