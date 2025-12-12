Prima finalistă de la CM 2025 Surpriză imensă în prima semifinală a turneului final de handbal feminin

Franța - Germania 23-29. Nemțoaicele s-au calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin.

Meciul a fost dominat de la un capăt la celălalt de naționala gazdă, în fața campioanei mondiale en-titre.

Germania s-a impus categoric în penultimul act al turneului final și, în funcție de rezultatul din cea de-a doua semifinală, putem avea partea de o finală între cele două țări gazde.

Franța - Germania 23-29 . A fost stabilită prima finalistă de la CM 2025

După ce a avut probleme și în ultimul meci din grupa principală, contra Olandei, scor 23-26, campioana mondială Franța a reușit să se impună cu 31-26 în sferturile de finală, în fața Danemarcei.

Însă, în semifinala de vineri, franțuzoaicele s-au lovit de un zid foarte solid, Germania reușind să controleze partida aproape în totalitate.

Franța a reușit să conducă doar în startul partidei, cu 3-1, pentru ca apoi nemțoaicele să preia conducerea, reușind, în repriza a doua, să mențină un avans constant de 4-5 goluri.

Favorită clară înainte de acest duel, campioana en-titre a fost astfel eliminată, iar finala va fi stabilită după duelul din a doua semifinală, Olanda - Norvegia, programată tot astăzi, de la 21:45.

Finala mare este programată duminică, de la 18:30, ora României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport