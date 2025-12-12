„Le vor arunca în tribună” Ce pregătesc dinamoviștii la ultimul meci al anului: două surprize pentru suporteri  +21 foto
  • Clubul Dinamo București a pregătit două surprize pentru fanii echipei ce vor participa la ultimul meci al „câinilor” din acest an calendaristic.
  • Elevii lui Zeljko Kopic vor întâlni pe Metaloglobus, duminică, de la ora 17:45, pe Arena Națională, în etapa #20 din Liga 1.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamoviștii pregătesc două surprize pentru suporteri la ultimul meci al anului

Conducerea „câinilor roșii” a pregătit un cadou special pentru suporterii care vor fi prezenți la ultimul meci al echipei din anul 2025.

Elevii lui Zeljko Kopic vor arunca echipamentul de joc în tribunele Arenei Naționale la finalul partidei, drept cadou pentru fani.

„Tricoul de joc pentru suporteri! La finalul meciului de duminică, băieții noștri vor arunca în tribună echipamentul oficial de joc!

Acesta reprezintă un cadou, dar și un semn de apreciere pentru toată susținerea pe care ne-ați oferit-o în acest an calendaristic!”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Facebook.

Prețuri reduse la biletele pentru meciul Dinamo - Metaloglobus

Clubul Dinamo a mai pregătit un cadou fanilor. Este vorba despre o reducere a prețurilor biletelor pentru meciul cu Metaloglobus.

„De asemenea, biletele au preț redus cu 50%, pentru ca la ultimul meci acasă din acest an, să fim împreună în număr cât mai mare”, se arată în comunicatul menționat.

Suporterii vor trebui să achite numai jumătate din suma standard a unui tichet de acces la meci. Promoția este aplicabilă în toate zonele arenei, în afară de sectorul VIP.

Prețurile biletelor pentru meciul Dinamo - Metaloglobus:

  • VIP Experience – Inel 1 – 500 de lei
  • Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 75 de lei (preț vechi: 150 de lei)
  • Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 50 de lei (preț vechi: 100 de lei)
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 30 de lei (preț vechi: 60 de lei)
  • Peluza PCH – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)
  • Peluza SUD – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Acestea se pot achiziționa de pe bilete.ro.

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1939
2FC Botoșani1937
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș1933
6UTA Arad1928
7Oțelul Galați1927
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj1920
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

