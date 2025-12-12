„Le vor arunca în tribună” Ce pregătesc dinamoviștii la ultimul meci al anului: două surprize pentru suporteri

Clubul Dinamo București a pregătit două surprize pentru fanii echipei ce vor participa la ultimul meci al „câinilor” din acest an calendaristic.

Elevii lui Zeljko Kopic vor întâlni pe Metaloglobus, duminică, de la ora 17:45, pe Arena Națională, în etapa #20 din Liga 1.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamoviștii pregătesc două surprize pentru suporteri la ultimul meci al anului

Conducerea „câinilor roșii” a pregătit un cadou special pentru suporterii care vor fi prezenți la ultimul meci al echipei din anul 2025.

Elevii lui Zeljko Kopic vor arunca echipamentul de joc în tribunele Arenei Naționale la finalul partidei, drept cadou pentru fani.

„Tricoul de joc pentru suporteri! La finalul meciului de duminică, băieții noștri vor arunca în tribună echipamentul oficial de joc!

Acesta reprezintă un cadou, dar și un semn de apreciere pentru toată susținerea pe care ne-ați oferit-o în acest an calendaristic!”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Facebook.

Prețuri reduse la biletele pentru meciul Dinamo - Metaloglobus

Clubul Dinamo a mai pregătit un cadou fanilor. Este vorba despre o reducere a prețurilor biletelor pentru meciul cu Metaloglobus.

„De asemenea, biletele au preț redus cu 50%, pentru ca la ultimul meci acasă din acest an, să fim împreună în număr cât mai mare”, se arată în comunicatul menționat.

Suporterii vor trebui să achite numai jumătate din suma standard a unui tichet de acces la meci. Promoția este aplicabilă în toate zonele arenei, în afară de sectorul VIP.

Prețurile biletelor pentru meciul Dinamo - Metaloglobus:

VIP Experience – Inel 1 – 500 de lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 75 de lei (preț vechi: 150 de lei)

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 50 de lei (preț vechi: 100 de lei)

Tribuna 2 – Inel 1 – 30 de lei (preț vechi: 60 de lei)

Peluza PCH – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Peluza SUD – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Acestea se pot achiziționa de pe bilete.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 19 37 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 19 33 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 19 20 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

