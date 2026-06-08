Mesaj emoționant Ce a postat Nuno Campos după ce a semnat cu Dinamo: „Azi e o zi dificilă”

Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al celor de la Dinamo, a postat un mesaj plin de recunoștință pentru fosta sa formație, Zalaegerszeg.

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Antrenorul lusitan s-a despărțit de gruparea maghiară la capătul unui sezon în care a fost foarte aproape de cupele europene și în care a pierdut dramatic finala Cupei Ungariei, 0-1 cu Ferencvaros.

Nuno Campos: „Mai mult decât o simplă experiență profesională”

După ce a semnat cu Dinamo în urmă cu două zile, Campos a ținut să mulțumească fiecărei persoane care au făcut exepriența din Ungaria specială, de la conducere până la locuitorii orașului.

„Lăsați-mă sa vă spun, astăzi e o zi dificilă. Nu mi-au plăcut niciodată despărțirile, dar, din adâncul inimii mele, simt că trebuie să scriu aceste cuvinte.

Îmi iau la revedere de la familia ZTE cu o emoție profundă și un enorm sentiment de recunoștință.

A fost un sezon intens, exigent și cu adevărat special. Am ajuns la un club care m-a primit cu încredere și plec știind că iau cu mine mult mai mult decât o simplă experiență profesională.

Aș dori să le mulțumesc lui Damian și lui Andrés pentru încredere, respect și pentru că mi-au permis întotdeauna să-mi fac munca în cel mai bun mod posibil. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor celor de la club pentru sprijinul acordat pe parcursul acestei călătorii.

Jucătorilor, un mulțumesc foarte special. Vă mulțumesc pentru angajament, loialitate, dorința de a învăța și pentru că ați fost mereu alături de mine.

A fost un privilegiu să lucrez cu voi și să văd cum ați crescut, cum ați evoluat și cum ați crezut.

Staff-ului meu și tuturor profesioniștilor care au lucrat cu noi în fiecare zi, vă mulțumesc pentru sprijin, dedicare și pentru munca adesea tăcută, aproape invizibilă, dar absolut esențială.

Suporterilor ZTE, vă mulțumesc că ați crezut în noi și că ați susținut întotdeauna echipa, mai ales în cele mai dificile momente. Aștept cu nerăbdare ziua în care voi putea urmări un meci din tribune, alături de voi, ca unul dintre voi.

Orașului și locuitorilor săi... nu pot uita modul în care m-ați primit pe mine și pe familia mea. Ne-am simțit respectați, bineveniți și, cel mai important, ca acasă.

Plec emoționat, recunoscător și mândru de drumul pe care l-am construit împreună. Iau cu mine oameni, amintiri, lecții și un club - o familie - care va fi mereu parte din povestea mea profesională și personală.

Mulțumesc, ZTE. Mulțumesc, Zalaegerszeg. Vă voi susține mereu”, a fost mesajul transmis de antrenor, într-un Instastory.

Mesajul lui Nuno Campos. Foto: captură Instastory

Tehnicianul portughez va fi prezentat oficial joi, iar vineri va avea loc prima reunire a lotului, cu jucătorii tineri și cei care au fost împrumutați sezonul trecut. Restul fotbaliștior se vor alătura pe 15 iunie.

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