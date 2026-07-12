Când revin rușii în fotbal?! Ce așteaptă Moscova. Unde ar putea juca meciurile de acasă naționala și echipele de club

Rusia anunță când se va întoarce în fotbalul internațional.

FIFA analizează redeschiderea CIO. UEFA e în conflict cu FIFA, dar Moscova negociază cu viitoarea țară-gazdă a echipelor sale.

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Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a redeschis calea întoarcerii sportivilor ruși în competițiile internaționale, inclusiv la Jocurile de la Los Angeles 2028.

FIFA vrea să readmită Rusia, în linia CIO. UEFA încă se opune

FIFA analizează aplicarea planului CIO în fotbal, după ce Gianni Infantino, președintele său, a încercat de mai multe ori readmiterea Rusiei, exclusă din fotbal în februarie 2022, în urma invadării Ucrainei, război care continuă de atunci.

Cei doi lideri ai fotbalului: Aleksander Ceferin (stânga, UEFA) și Gianni Infantino (FIFA). Foto: Imago

UEFA este în conflict cu FIFA, ar putea bloca acest plan, însă la Moscova se vorbește nu doar de revenirea naționalei și echipelor de club în turneele europene și mondiale.

Rusia vrea să joace în Kazahstan meciurile de acasă. Se știu și orașele

Site-ul Sport24.ru, preluat de bosniacii de la Sportsport.ba, scrie că Rusia așteaptă reprimirea reprezentantelor sale în sezonul 2027-2028.

Șefii federației moscovite negociază cu o țară-gazdă pentru meciurile de acasă.

Se știu și trei orașe posibile în Kazahstan: Almaty, Aktobe și Shymkent.

Alte trei țări luate în considerare sunt Turcia, Bulgaria și Serbia.

Se apropie tragerea la sorți pentru calificările CE 2028

Legat de națională, UEFA încă nu a anunțat o decizie asupra participării Rusiei la Euro 2028.

Pe 6 decembrie 2026, va avea loc tragerea la sorți (Belfast) a preliminariilor CE.

Forul continental trebuie să ia o hotărâre până atunci.

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