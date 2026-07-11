Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026

Franța și Spania se vor întâlni în prima semifinală a Campionatului Mondial.

Data și ora la care este programat duelul dintre cele două mari forțe europene, în rândurile de mai jos.

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Franța s-a calificat în „careul de ași”, după ce a trecut în sferturi de Maroc, scor 2-0.

De partea cealaltă, Spania s-a impus, 2-1, în fața Belgiei.

Când se joacă Franța - Spania, semifinala de la CM 2026

Reeditarea semifinalei de la EURO 2024 este programată marți, cu începere de la ora 22:00, pe AT&T Stadium, din Dallas. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționata antrenată de Didier Deschamps are de luat o revanșă în fața ibericilor, care au câștigat ultimele două confruntări directe.

În semifinala de la EURO 2024, Spania a trecut de Franța, scor 2-1 și avea să pună mâna pe marele trofeu, după ce a trecut și de Anglia cu același scor.

Ulterior, cele două echipe s-au întâlnit și în semifinalelele Ligiii Națiunilor. Campioana europeană s-a impus la capătul unui meci cu 9 goluri!

A fost 5-4 pentru naționala condusă de Luis de la Fuente. În finală, „Furia Roja” avea să fie învinsă de Portugalia, 2-2 (3-5 d.pen).

Franța n-a mai pierdut în semifinalalele CM din 1986!

Pentru iberici va fi prima semifinală de Campionat Mondial din 2010 încoace. Legendarul Carles Puyol era eroul Spaniei în meciul câștigat la limită cu Germania, scor 1-0.

În marea finală, selecționata antrenată la acea vreme de Vicente del Bosque învingea Olanda în prelungiri, tot cu 1-0, și punea mâna pe primul ei titlu mondial din istorie.

De partea cealaltă, Franța are o statistică formidabilă. „Cocoșii galici” nu au mai pierdut în semifinalele unui Campionat Mondial din 1986, când au fost învinși cu 0-2 de Germania.

De atunci, francezii au mai ajuns de patru ori în „careul de ași”, iar de fiecare dată au reușit să obțină calificarea în marea finală.

1998 - au câștigat trofeul

2006 - învinși de Italia (1-1, 3-5 d.pen)

2018 - au câștigat trofeul

2022 - învinși de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

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