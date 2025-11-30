Federația Română de Fotbal (FRF) continuă planul controversat de actualizare a actelor constitutive, în ciuda opoziției lui Adrian Mititelu și a reprezentanților săi legali.

Forul condus de Răzvan Burleanu a înregistrat pe 26 noiembrie 2025, la Tribunalul București, un dosar având ca obiect „modificări acte constitutive persoane juridice statut - afilieri - dezafilieri”. Prima ședință de fond este programată pentru 5 decembrie 2025.

FRF a depus la tribunal pentru avizare hotărârea din Adunarea Generală cu scandal

Prin acest demers, FRF urmărește să obțină de la Tribunalul București avizul pentru afilierea celor 262 de membri noi, cluburi și AJF-uri, dar și pentru dezafilierea a 67 de cluburi, decizii adoptate în cadrul Adunării Generale cu scandal din octombrie.

Este o procedură pe care FRF nu a mai făcut-o în ultimii 23 de ani.

„Am depus contestație, FRF nu are nicio șansă”, a declarat Adrian Mititelu pentru GOLAZO.ro.

Patronul FCU Craiova și avocatul său, Mircea Moise, contestă pe toate căile legalitatea demersurilor FRF, invocând faptul că Răzvan Burleanu a fost ales președinte de cluburi neafiliate.

Jigniri și insulte între Răzvan Burleanu și avocatul lui Adrian Mititelu

La Adunarea Generală a FRF de luna trecută, tensiunile au atins cote maxime. Discuțiile între președintele FRF, Răzvan Burleanu, și juristul FCU Craiova, Mircea Moise, au degenerat în schimburi de replici dure.

Scandalul a pornit după ce Mircea Moise l-a întrebat pe șeful FRF despre legitimitatea prezenței sale la conducerea Adunării, iar Burleanu a răspuns că este acolo în calitate de președinte.

Moise: „Sunteți ofițer sub acoperire?”. Burleanu: „Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii”

Reacția juristului FCU Craiova a turnat gaz pe foc: „Poate sunteți ofițer sub acoperire sau președintele terților, fiindcă ați fost ales de reprezentanții unor cluburi neafiliate”.

În replică, Burleanu i-a transmis lui Moise că „reprezentați un infractor, pe Mititelu!” și că „voi nu jucați fotbal, reprezentați interese private, vreți să blocați activitatea FRF și nu vreți decât bani de la Federație!”.

Șeful FRF a continuat: „Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii. Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi. Rugămintea mea este să ieși în afara Federației Române de Fotbal”.

Asigurările lui Răzvan Burleanu

Președintele FRF le-a transmis membrilor prezenți la Adunarea Generală din octombrie că toate procedurile de afiliere respectă legea.

Răzvan Burleanu se bazează pe sentința Curții de Apel, care a desființat definitiv hotărârea Tribunalului București prin care se respinsese cererea de înscriere în Registrul Federațiilor a structurilor sportive a căror afiliere fusese ratificată în aprilie 2024.

„Vă asigur că Federația Română de Fotbal din 2014 până în prezent, permanent a funcționat respectând toată legislația în vigoare. Stați liniștiți!”.

Adrian Mititelu: „Dosarul afilierilor ilegale este la DNA”

Adrian Mititelu contestă ilegalitatea afilierilor pentru că, potrivit lui, anumite cluburi au primit finanțări de milioane de euro din bani publici fără să fie afiliate la FRF. Practic, patronul FCU Craiova susține că aceste cluburi nu ar fi avut dreptul să primească finanțări de la bugetele locale.

„Din câte știu, cazul este la DNA. Iar din estimările mele ar fi vorba de finanțări din bani publici de 2,25 de miliarde de euro în 15 ani, 150 de milioane de euro pe an”, a precizat Mititelu.

