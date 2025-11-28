I-a primit înapoi pe ruși Decizia luată de  românul apropiat de Putin i-a înfuriat pe ucraineni: „Ignoră consecințele reale ale războiului”
Foto: Envato
I-a primit înapoi pe ruși Decizia luată de românul apropiat de Putin i-a înfuriat pe ucraineni: „Ignoră consecințele reale ale războiului"

George Neagu
Publicat: 28.11.2025, ora 12:30
Actualizat: 28.11.2025, ora 12:32
  • Federația Internațională de Judo (IJF) a anunțat, joi, că sportivii ruși vor fi reintegrați complet și vor putea participa la competiții sub culorile țării lor.
  • Forul este condus de româno-austriacul Marius Vizer (67 de ani), un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin (73 de ani).
  • Ucraina a reacționat: „Am solicitat CIO să intervină”.

De când a început războiul din Ucraina în 2022, sportivilor din Rusia și Belarus le-a fost interzis să concureze în cadrul competițiile internaționale de judo sub însemnele propriilor țări.

Aceștia au fost nevoiți să concureze sub un drapel neutru.

Sportivii din Rusia vor putea concura sub propriul drapel în competițiile de judo

Acum, Federația Internațională de Judo (IJF) a anunțat, joi, că sportivii din Rusia vor fi reintegrați complet și vor putea participa la competițiile internaționale sub propriul drapel, scrie news.ro.

Decizia federației conduse de româno-austriacul Marius Vizer intră în vigoare începând cu Grand Slam-ul de la Abu Dhabi 2025, care începe vineri, 28 noiembrie.

Participarea sportivilor ruși sub propriul drapel reprezintă o premieră din 2022 și până în prezent, de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Mulţumim IJF pentru această decizie atât de mult aşteptată, justă şi curajoasă. Sergey Soloveitchik, președintele Federația Ruse de Judo

În luna iunie a acestui an, sportivii din Belarus au fost reintegrați complet la Campionatele Mondiale de la Budapesta.

„În urma evoluțiilor recente, inclusiv restabilirea reprezentării naționale complete pentru sportivii belaruși, IJF consideră că este acum oportun să se permită sportivilor ruși să participe în aceleași condiții”, a mai explicat IJF, conform agerpres.ro.

Federația Internațională de Judo a mai precizat că: „Rusia a fost întotdeauna o națiune de prim-plan în lumea judo-ului, iar revenirea sa deplină ar trebui să îmbogățească competiția la toate nivelurile, respectând în același timp principiile de echitate, incluziune și respect ale IJF”.

Sportul este ultima punte care unește oamenii și națiunile în situații și medii de conflict foarte dificile. Federația Internațională de Judo

Ucraina reacționează: „Consecințele reale ale războiului sunt ignorate”

Comitetul Olimpic Național (NOC) al Ucrainei a reacționat rapid și a trimis o scrisoare oficială Comitetului Olimpic Internațional în legătură cu decizia IJF.

„În scrisoarea sa, NOC Ucraina subliniază că această decizie contravine recomandărilor CIO din 28 martie 2023, care interzic în mod expres utilizarea simbolurilor naționale ale statului agresor. O încălcare similară a avut loc deja în iunie 2025, când IJF a admis sportivii belaruși sub steagul național.

NOC Ucraina subliniază că astfel de acțiuni creează un precedent periculos pentru întregul sport mondial. Federația Rusă continuă războiul împotriva Ucrainei, lovind zilnic civili, sportivi, antrenori și copii; sute de obiective sportive din Ucraina au fost distruse.

În aceste condiții, orice «normalizare» a prezenței reprezentanților statului agresor sub simboluri naționale legitimează de fapt acțiunile lor și ignoră consecințele reale ale războiului”, se arată în comunicatul emis de ucraineni.

Comitetul Olimpic Național al Ucrainei a solicitat Comitetului Olimpic Internațional să intervină în situație și să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica punerea în aplicare a deciziei IJF. Federația Ucraineană de Judo

Marius Vizer, poziții politice controversate

Prieten vechi al lui Vladimir Putin (care practică judo de când avea 11 ani), Vizer l-a numit pe președintele Rusiei, în 2008, președinte‑onorific IJF și ambasador, dar l-a suspendat în martie 2022, din cauza războiului din Ucraina. O decizie ce a marcat o distanțare bruscă, redenumită drept „o trădare” de unii apropiați ai celor doi.

Vizer a luat hotărârea ca sportivii ruși și bieloruși să concureze ca atleți neutri – IJF a renunțat la competiții în Rusia, dar a permis individualilor să participe sub neutralitate – acțiune ce a atras critici și boicotul Ucrainei.

  • Marius Vizer l-a întâlnit pe Vladimir Putin pentru prima dată în 1999, la un eveniment internațional de judo de la Moscova
  • De-a lungul anilor, cei doi au cultivat o relație apropiată, iar Vizer l-a numit pe Putin „ambasador perfect al sportului”, în 2012 .
  • În decembrie 2019, Putin a venit la sediul federației internaționale de judo din Budapesta pentru a-l susține public pe Vizer, după ce acesta ajunsese în atenția Iranului, ce dorea o extrădare forțată în cazul judokaului iranian Saeid Mollaei

Marius Vizer și „adevărul despre relația cu Putin”

Marius Vizer a definit relaţia sa cu preşedintele rus ca fiind „o relaţie de prietenie sportivă”, fără conotaţii politice.

„Oamenii din judo sunt o categorie puţin mai aparte, ne leagă nişte valori şi ăsta e chiar adevărul despre relaţia cu preşedintele Putin.

Eu vreau să rămân în limitele fair play-ului şi ale sportului, n-aş vrea să comentez aspecte politice.

Sunt câteva ţări în lume, printre care şi Rusia, care investesc foarte mult în sport, văzând în sport un factor de educaţie mintală, fizică, socială a naţiunii, şi pentru asta eu le respect”, a spus Vizer, într-un interviu acordat în 2017 pentru Bihoreanul.

rusia sportivi judo Marius Vizer ucraina vladimir putin
