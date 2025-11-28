FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma” » Ce jucători mai caută campioana

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii au bătut palma cu Andre Duarte (28 de ani).

a anunțat că roș-albaștrii au bătut palma cu Andre Duarte Fostul fundaș central de la FCU Craiova ar urma să semneze un contract pe doi ani și jumătate cu gruparea bucureșteană.

FCSB a început deja pregătirile pentru perioada de mercato din iarnă, care începe pe 13 ianuarie 2026.

Mihai Stoica a confirmat prima mutare pe care o vor face roș-albaștrii: Andre Duarte, un stoper portughez.

Mihai Stoica: „Am bătut palma cu Duarte”

Duarte a plecat recent de la Ujpest, formație din prima ligă a Ungariei, fiind liber de contract în acest moment.

Lusitanul este așteptat să semneze un contract pe doi ani și jumătate cu campioana României. Pe lângă Duarte, Mihai Stoica a declarat că FCSB se mai gândeste să mai transfere încă 2 jucători.

„Eu aș vrea să aducem 3 jucători. Suntem foarte aproape cu un fundaș central.

E vorba de Duarte, am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract pe doi ani și jumătate.

Ceilalți doi, încă nu avem nume. Vrem să aducem un mijlocaș central și încă un fundaș stânga. Nu vrem decar, avem prea mulți. Un fundaș stânga, să fie dublură la Radunovic, chiar dacă el își face treaba în continuare!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut, scor 0-2.

1.000.000 de euro este cota lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.ro

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

FCSB, probleme mari în centrul defensivei

În acest sezon, FCSB s-a confruntat cu mai multe probleme în ceea ce privește postul de fundaș central. Dawa este în continuare așteptat să revină pe teren, după accidentarea din 2024.

Mihai Popescu s-a rupt și el la acțiunea României din luna octombrie, iar Vlad Chiricheș se confruntă și el cu numeroase probleme medicale.

Charalambous și Pintilii au fost nevoiți să improvizeze, iar jucători precum Ionuț Cercel (19 ani) sau Andrei Dăncuș (16 ani) au ajuns să evolueze în centrul defensivei.

În prezent, campioana României se află în afara locurilor de play-off în Liga 1. Ocupă doar locul 10, cu 21 de puncte, după 17 etape.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de fani, după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport