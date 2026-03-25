Federația Română a transmis o serie de informații importante pentru suporteri înainte de partida cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

FRF a dat detalii despre accesul pe stadion, zona unde se vor întâlni fanii României și ce obiecte sunt interzise pe arena lui Beșiktaș.

Ce trebuie să știe suporterii României care merg la meciul cu Turcia

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim - Parcul Gezi.

Fanii se pot aduna începând cu ora 15:45, atunci când va fi deschis Fan Meeting Point-ul. Mai mult, Federația le va oferi suporterilor stegulețe.

FRF a anunțat că este interzis alcoolul în spații publice, în special în zona în care se vor aduna suporterii români.

Suporterii români vor pleca spre stadion în jurul orei 16:45, sub supravegherea poliției. Drumul până la Beșiktaș Arena este de aproximativ 800 de metri.

Porțile stadionului se vor deschide la ora 17:00, iar accesul suporterilor se va face exclusiv pe baza biletului, însoțit de un act de identitate valabil (n.r. - carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere, în cazul copiilor).

Regulile privind afișarea steagurilor și a bannerelor pe stadion

Autoritățile locale au stabilit mai multe reguli stricte în privința materialelor pe care suporterii le vor putea introduce pe stadion:

megafoanele de orice fel nu sunt permise;

toate bannerele și steagurile trebuie declarate în avans;

materialele nedeclarate nu vor fi permise în stadion;

bannerele nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;

pentru afișarea bannerelor, fotografiile trebuie trimise în prealabil pentru aprobarea poliției.

Ce obiecte sunt interzise pe stadion la Turcia - România

FRF a publicat și o lungă listă cu obiecte care sunt interzise pe stadion și a anunțat că în cazul încălcării regulilor se poate ajunge la sancțiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

monede, brichete și baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune;

rucsacuri sau ghiozdane (nu există spații de depozitare în apropierea stadionului).

Arme și obiecte periculoase – arme de foc, cuțite, bricege sau obiecte contondente.

Materiale inflamabile sau explozive – torțe, fumigene, petarde, artificii, substanțe inflamabile sau explozive.

Mâncare și băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool. Excepții: motive medicale sau hrană pentru bebeluși (în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul).

Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate.

Obiecte voluminoase – genți mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat. (Sunt interzise și bicicletele, rolele, skateboardurile sau trotinetele)

Dispozitive de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă).

Materiale politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii.

Echipamente profesionale – camere foto sau video profesionale și echipamente de transmisie. (Telefoanele mobile și dispozitivele mici sunt permise)

Lasere – complet interzise.

Animale, cu excepția câinilor de asistență (cu documente).

