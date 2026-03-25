„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 19:34
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a dezvăluit că Andrei Cordea (26 de ani), atacantul „feroviarilor”, a fost dezamăgit după ce a aflat că nu a fost convocat la echipa națională, pentru barajul cu Turcia.
Tehnicianul grupării din Gruia spune că Andrei Cordea se aștepta să fie chemat la națională, ca urmare a evoluțiilor foarte bune pe care le-a avut în acest sezon.

Daniel Pancu, despre Andrei Cordea: „A fost dezamăgit”

Întrebat despre Cordea, antrenorul lui CFR Cluj a declarat:

„Cordea venea după scandalul acela (n.r. - de la derby-ul cu U Cluj), în care a căzut nevinovat, a ieșit puțin din ritm, a fost și accidentat. A trecut printr-o perioadă grea.

A fost ușor dezamăgit și el că nu a fost convocat, dar mă bucur că a trecut repede peste și la jocul cu Rapid a fost fantastic, a revenit Cordea de acum două luni practic”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

1,8 milioane de euro
este cota lui Andrei Cordea, conform transfermarkt

În actualul sezon, Andrei Cordea a jucat 30 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere cinci pase decisive.

Daniel Pancu îl laudă pe Lorenzo Biliboc: „Cel mai în formă din campionat”

Pancu a vorbit și despre Biliboc, fotbalist de doar 19 ani care a impresionat în acest sezon la CFR.

„E cel mai în formă jucător ofensiv din campionatul României. Mi-e greu mie să indic ultimul joc în care el nu a fost implicat într-un gol. În fiecare joc face ceva. S-a uitat și la el (n.r. - Mircea Lucescu) cu siguranță.

Are școala făcută bine de tot în Italia, are agresivitate fără minge, unde suferim noi mult în România. Jocul fără minge e cel mai important.

Antrenând aici, fiind selecționer 3 ani, lucrând doar cu jucători tineri, mulți dintre cei crescuți aici au această agresivitate fără minge întreruptă.

Când un coechipier al tău are mingea, să faci cumva să lărgești spațiile și să duci adversarul într-un punct în care să elibereze alt coleg în altă parte, asta înseamnă jocul fără minge”, a mai spus Daniel Pancu.

Biliboc e foarte inteligent, când îi ceri ceva, imediat face. Când îi spun să încarce o zonă în partea opusă, pentru că nu-l marchează nimeni, e primul care o face. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

