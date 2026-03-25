Pariază pe Lucescu Mirel Rădoi crede într-o surpriză și dă un exemplu din mandatul lui Il Luce: „Trebuie să joace la fel”

TURCIA - ROMÂNIA. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul FCSB, a vorbit despre semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Tehnicianul campioanei mizează la Istanbul pe experiența lui Mircea Lucescu, despre care spune că poate face diferența.

Mirel Rădoi crede într-o surpriză și dă un exemplu din mandatul lui Il Luce: „Trebuie să joace la fel”

„Nu e ușor de pregătit o astfel de partidă. Poate părea una ușoară doar pentru noi, cei din exterior. Cred că cel mai potrivit ar fi să spunem că trebuie să joace inteligent. Ce înseamnă asta? Cred că, prin experiența selecționerului, prin ce a realizat nu doar în carieră, ci și la națională, a ajuns să cunoască atât calitățile, cât și defectele jucătorilor.

Ne aducem aminte de meciul cu Austria, când a reușit să-i surprindă din punct de vedere tactic adversarul, dar să și motiveze jucătorii. Dacă va reuși același lucru și în Turcia, sunt sigur că ne vom apropia, prin organizare de joc și motivația jucătorilor, de valoarea naționalei Turciei”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport