Organizatorii Ligii 2 au fost nevoiți să ia măsuri de ultim moment din cauza vremii nefavorabile din sudul României.

Trei meciuri din prima rundă după pauza competițională de iarnă vor avea loc pe terenul bazei Federației Române de Fotbal de la Buftea.

Partida dintre CS Afumați și CSC Dumbrăvița, programată inițial sâmbătă, 21 februarie, la ora 11:00, pe stadionul Comunal din Afumați, va avea loc acum la baza FRF de la Buftea, pe teren sintetic, de la ora 15:00, conform platformei FRF hailafotbal.ro.

Stadionul FRF din Buftea găzduiește trei meciuri în 24 de ore

Aceasta este a treia schimbare de locație pentru jocul dintre timișeni și ilfoveni. Inițial, meciul fusese mutat la Clinceni, pe un teren natural mai practicabil, însă prognoza meteo și solicitările pentru aceleași arene au impus mutarea finală la Buftea, stadion care are gazon sintetic , scrie liga2.ro.

De vineri, ora 10:00, până duminică la aceeași oră a fost emis un cod galben de ninsori și viscol pentru 17 județe din sudul României.

În urma deciziei mutării meciului dintre CS Afumați și Dumbrăvița, nu mai puțin de trei partide din etapa #18 se vor disputa pe același stadion în mai puțin de 24 de ore:

CS Dinamo - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – sâmbătă, 12:00

– sâmbătă, 12:00 CS Afumați - CSC Dumbrăvița – sâmbătă, 15:00

– sâmbătă, 15:00 CS Tunari - CSC Șelimbăr – duminică, 11:00

CS Afumați și CS Tunari își dispută de obicei meciurile pe stadioanele proprii, însă ambele echipe au apelat la această soluție pentru a evita amânările sau condițiile improprii de joc.

Singura echipă pentru care nu au fost schimbări este CS Dinamo , care își dispută în continuare meciurile de acasă la CNAF Buftea.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Voluntari 18 36 3 Sepsi 17 36 4 FC Bihor 17 35 5 ASA Tg. Mureș 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua București 18 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

