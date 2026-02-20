- Organizatorii Ligii 2 au fost nevoiți să ia măsuri de ultim moment din cauza vremii nefavorabile din sudul României.
- Trei meciuri din prima rundă după pauza competițională de iarnă vor avea loc pe terenul bazei Federației Române de Fotbal de la Buftea.
Partida dintre CS Afumați și CSC Dumbrăvița, programată inițial sâmbătă, 21 februarie, la ora 11:00, pe stadionul Comunal din Afumați, va avea loc acum la baza FRF de la Buftea, pe teren sintetic, de la ora 15:00, conform platformei FRF hailafotbal.ro.
Stadionul FRF din Buftea găzduiește trei meciuri în 24 de ore
Aceasta este a treia schimbare de locație pentru jocul dintre timișeni și ilfoveni. Inițial, meciul fusese mutat la Clinceni, pe un teren natural mai practicabil, însă prognoza meteo și solicitările pentru aceleași arene au impus mutarea finală la Buftea, stadion care are gazon sintetic, scrie liga2.ro.
De vineri, ora 10:00, până duminică la aceeași oră a fost emis un cod galben de ninsori și viscol pentru 17 județe din sudul României.
În urma deciziei mutării meciului dintre CS Afumați și Dumbrăvița, nu mai puțin de trei partide din etapa #18 se vor disputa pe același stadion în mai puțin de 24 de ore:
- CS Dinamo - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – sâmbătă, 12:00
- CS Afumați - CSC Dumbrăvița – sâmbătă, 15:00
- CS Tunari - CSC Șelimbăr – duminică, 11:00
CS Afumați și CS Tunari își dispută de obicei meciurile pe stadioanele proprii, însă ambele echipe au apelat la această soluție pentru a evita amânările sau condițiile improprii de joc.
Singura echipă pentru care nu au fost schimbări este CS Dinamo, care își dispută în continuare meciurile de acasă la CNAF Buftea.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Voluntari
|18
|36
|3
|Sepsi
|17
|36
|4
|FC Bihor
|17
|35
|5
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua București
|18
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8