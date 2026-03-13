 „Nimeni nu poate exclude Iranul de la Mondial” Răspuns prompt după amenințările lui Trump: „Nu au această capacitate”

Federația de Fotbal din Iran a reacționat după ce președintele american Donald Trump (79 de ani) a afirmat că naționala antrenată de Amir Ghalenoei nu ar trebui să se prezinte la CM 2026.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Din cauza asediului alianței SUA - Israel, Iran a hotărât că nu vrea să mai participe la CM 2026. FIFA nu a anunțat încă o decizie oficială, însă Trump a intervenit și a amenințat, spunând că ar fi bine ca Iranul să nu se prezinte la turneul final.

Replică pentru Donald Trump: „Nimeni nu poate exclude Iranul de la Mondial”

Într-o postare în care este etichetat și Gianni Infantino, președintele FIFA, iranienii au precizat:

„Cupa Mondială este un eveniment istoric și internațional, iar organismul care o administrează este FIFA, nu o țară anume.

Echipa națională a Iranului, cu forță și o serie de victorii decisive obținute de curajoșii fii ai Iranului, a fost printre primele echipe care s-au calificat pentru acest turneu important.

Cu siguranță, nimeni nu poate exclude echipa națională a Iranului de la Cupa Mondială, singura țară care ar putea fi exclusă este cea care doar poartă titlul de gazdă, dar nu are capacitatea de a asigura securitatea echipelor participante la acest eveniment global”, se arată în comunicatul naționalei iraniene.

Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar, pentru viața și siguranța lor, nu cred că ar fi potrivit să se prezinte. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Donald Trump, președinte SUA

Iran e în Grupa G de la CM 2026 și ar trebui să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

De cealaltă parte, naționala SUA face parte din grupa D. Selecționata lui Mauricio Pochettino va întâlni Australia, Paraguay și câștigătoarea barajului C (Slovacia/Kosovo - Turcia/România).

Răspunsul Iranului pentru Donald Trump

Ce sancțiuni riscă Iran dacă nu participă la CM 2026

Iran ar putea fi sancționată de FIFA cu 274.000 de euro, deoarece articolul 6 al Regulamentului FIFA spune că fiecare țară calificată la CM 2026 este obligată să-și joace toate meciurile la turneu final până în momentul eliminării, potrivit mundodeportivo.com.

În plus, FIFA poate solicita rambursarea tuturor fondurilor primite pentru pregătirea echipei naționale, precum și banii încasați pentru calificarea la turneul final.

Nu în ultimul rând „dacă o federație participantă se retrage sau este descalificată înainte de finalizarea fazei grupelor, rezultatele tuturor meciurilor sale vor fi considerate nule și fără efect”.

FIFA are dreptul de a anula, schimba data sau reloca unul sau mai multe meciuri la propria discreție și din orice motiv, inclusiv din motive de forță majoră sau din motive de sănătate sau siguranță.

O altă posibilă sancțiune pentru retragerea de la CM ar putea fi reprezentată de excluderea naționalei dintr-o viitoare competiție FIFA.

FIFA are autoritatea de a înlocui Iranul, precum și orice altă țară care se retrage: „Dacă o asociație participantă se retrage sau este exclusă de la Cupa Mondială FIFA 2026, FIFA va decide la discreția sa exclusivă și va lua măsurile pe care le consideră necesare. FIFA poate, în special, decide să înlocuiască acea națională cu o alta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport