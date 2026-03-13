„N-am niciun dubiu" Victor Angelescu, declarație războinică înainte de derby: „Dinamo își joacă ultima șansă la titlu"
„N-am niciun dubiu” Victor Angelescu, declarație războinică înainte de derby: „Dinamo își joacă ultima șansă la titlu”

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 09:30
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 11:19
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a declarat că Dinamo ar putea ieși din cursa pentru titlu, în cazul unui nou pas greșit în meciul direct.
  • Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conducătorul giuleștenilor a subliniat că Dinamo va intra foarte motivată în meci, din cauza perioadei slabe pe care o traversează, și a insistat că poziția din clasament sau rezultatele recente nu trebuie să creeze un sentiment de confort în tabăra Rapidului.

Rapid - Dinamo. Victor Angelescu: „Își joacă ultima șansă la titlu”

„Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă.

N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren. Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem.

Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu”, a declarat Victor Angelescu, conform sport.ro.

A fost mult mai simplu meciul trecut, când Dinamo era în față și pe cai mari, iar noi veneam după o perioadă proastă. Victor Angelescu

Rapid începe play-off-ul de pe locul al doilea, cu 28 de puncte, la doar două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, Dinamo intră în play-off de pe locul al cincilea, cu 26 de puncte, după o perioadă dificilă, în care a suferit trei înfrângeri în ultimele cinci partide din Superliga, unul chiar în fața Rapidului, scor 1-2.

În ultimele cinci confruntări directe, Rapid s-a impus de trei ori, iar celelalte două partide s-au încheiat la egalitate.

Clasamentul la începutul play-off-ului:

  1. Universitatea Craiova – 30 puncte
  2. Rapid – 28 puncte
  3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  4. CFR Cluj – 27 puncte
  5. Dinamo – 26 puncte
  6. FC Argeș – 25 puncte

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

