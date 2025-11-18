Federația Română de Fotbal a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării, chiar după incidentele neplăcute de la meciul cu Bosnia, scor 1-3.

FRF a publicat un videoclip pe pagina echipei naționale în care portarul Ionuț Radu vorbește despre rolul fotbalului, cel de a unii oamenii indiferent de cetățenie, religie sau etnie.

FRF lansează campania „Fotbalul unește!”

Ca urmare a scandărilor rasiste, FRF a decis să lanseze o campanie la nivel național prin care să sancționeze rasismul și discriminarea în fotbal.

Pe pagina echipei naționale a fost postat un videoclip cu portarul Ionuț Radu, cel care a vorbit despre această problemă:

„Fotbalul ne aduce împreună indiferent de cine suntem sau de unde venim. În teren, suntem o echipă, iar în tribune trebuie să fim la fel, uniți prin pasiune și respect.

Discriminarea nu are loc în fotbal. Fotbalul unește, respectă jocul și respectă oamenii”, a spus Ionuț Radu.

Federația a publicat alături de video și un mesaj referitor la problema rasismului și a discriminării în fotbal.

„«Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!», o inițiativă națională împotriva discriminării și rasismului. Campania promovează valorile respectului, incluziunii și fair play-ului, atât pe stadion, cât și în mediul online.

Prin această acțiune, se urmărește prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) și transmiterea unui mesaj clar:

Fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc. #FotbalulUneste! Respectă jocul, respectă oamenii!”, a transmis FRF.

Rasism la Bosnia - România 3-1

La partida din preliminariile Campionatului Mondial, meci disputat la Zenica, suporterii bosniaci au strigat de mai multe ori pe parcursul partidei „Țiganii, țiganii”.

Ca urmare a celor întâmplate, FRF a depus o plângere la comisia de disciplină a FIFA, atât pentru rasism, cât și pentru condițiile de la stadionul Bilino Polje.

Fanii români au avut și ei un comportament problematic, afișând în afara stadionului un banner în care îl glorificau pe criminalul de război Ratko Mladic.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

