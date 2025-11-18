Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat că procesul de obținere a vizei pentru SUA va fi accelerat în cazul suporterilor care și-au achiziționat bilete la Campionatul Mondial.

Turneul final se va disputa vara viitoare, în perioada 11 iunie - 19 iulie, în Statele Unite, Mexic și Canada. 11 orașe din America vor găzdui meciuri la Mondial.

Donald Trump, anunț important privind Campionatul Mondial

Președintele american a anunțat implementarea unui program „pass FIFA”, ceea ce reprezintă o modalitate mai ușoară prin care suporterii care vor călători în Statele Unite pentru Campionatul Mondial își pot lua viza.

Politica extrem de strictă aplicată de administrația Trump privind imigrația a pus sub semnul întrebări accesul suporterilor la turneul final.

„Sistemul le va permite deținătorilor de bilete cu timpi lungi de așteptare pentru vize să solicite o programare prioritară”, a declarat Trump, însoțit de președintele FIFA, Gianni Infantino, conform agerpres.ro.

Marco Rubio, secretarul de stat american, a anunțat că, deși procesul va fi mult mai rapid, măsurile de verificare vor rămâne la fel de stricte.

Biletul nu reprezintă o viză și nu vă garantează intrarea în Statele Unite, ci doar o programare mai rapidă. Veți trece în continuare prin același proces de verificare ca oricine altcineva. Singura diferență este că veți avea prioritate. Marco Rubio

Donald Trump a făcut public un acord controversat cu FIFA

După ce Katie Wilson a câștigat alegerile pentru primăria din Seattle, Donald Trump, cel care nu o agreează, a lăsat de înțeles că meciurile programate la Seattle ar putea fi mutate într-o altă locație. Acesta a vorbit despre siguranța spectatorilor, ca motiv principal pentru o astfel de decizie, lăsând să se înțeleagă că a discutat deja cu FIFA.

„Dacă vom considera că va exista vreun semn al vreunei probleme, i-aș cere lui Gianni [Infantino] să mute acele meciuri într-un alt oraș.

Dacă credem că există o problemă în Seattle, unde avem un primar foarte, foarte liberal-comunist, cu siguranță dincolo de liberal , vom muta acest eveniment într-un alt loc, unde va fi apreciat și în siguranță”, a declarat Trump, conform sportbible.com.

Gianni Infantino, aflat lângă Trump la întâlnirea cu jurnaliștii, a părut încurcat de situație, dar a precizat:

„Siguranța și securitatea sunt prioritatea numărul 1 pentru o Cupă Mondială de succes. Putem vedea astăzi că oamenii au încredere în Statele Unite și vedem că vânzările de bilete sunt de record.

Aproape două milioane de bilete vândute deja... pentru că oamenii știu că vor veni aici și vor experimenta o Cupă Mondială sigură și securizată.

Este, desigur, responsabilitatea guvernului... și, evident, vom discuta, lucrăm împreună” .

