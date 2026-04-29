Presiuni înainte de finala Cupei Unde ar fi vrut FRF să mute duelul pentru trofeu dintre U Cluj și U Craiova  » Cine s-a opus
Trofeul Cupei României FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Presiuni înainte de finala Cupei Unde ar fi vrut FRF să mute duelul pentru trofeu dintre U Cluj și U Craiova » Cine s-a opus

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 21:29
  • Federația Română de Fotbal ar fi luat în calcul schimbarea stadionului pe care se va disputa finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova.
  • U Cluj - U Craiova se joacă pe 13 mai, pe stadionul Municipal din Sibiu. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alegerea Federației de a programa finala Cupei pe Municipalul din Sibiu a fost una criticată, deoarece galeriile celor două echipe nu vor primi un număr mare de tichete, capacitatea stadionului fiind de doar 14.200 de locuri.

Cele două echipe au primit doar 3.400 de bilete, cererea fiind una mult mai mare, chiar dublă, ceea ce a dus la ideea de a muta finala pe alt stadion.

FRF ar fi vrut să mute finala Cupei României în Ghencea

Deși Federația a anunțat cu mult timp înainte că finala se va juca la Sibiu, forul de conducere al fotbalului românesc ar fi luat în calcul schimbarea stadionului, varianta de avarie fiind arena din Ghencea, stadion de 31,254 de locuri.

Jandarmeria ar fi intervenit și ar fi împiedicat schimbarea de stadion, anunțând că nu va aproba planul de intervenție pentru finala de la București, conform gsp.ro.

Mutarea ar fi fost blocată pentru că Jandarmeria este deja mobilizată în acea zi la Arena Națională, unde zeci de mii de fani sunt așteptați la concertul Metallica.

Stadionul Muncipal Sibiu FOTO: fchermannstadt.ro Stadionul Muncipal Sibiu FOTO: fchermannstadt.ro
Stadionul Muncipal Sibiu FOTO: fchermannstadt.ro

Dacă finala Cupei României s-ar fi jucat pe Stadionul „Steaua”, cele două echipe ar fi primit din partea Federației 8.328 de bilete, de peste două ori mai mult față de biletele primite pentru meciul de la Sibiu, conform sursei citate.

FRF a pus în vânzare biletele pentru finala Cupei României

Federația Română de Fotbal a anunțat prețurile biletelor pentru finala Cupei României miercuri, 29 aprilie.

Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete, vor fi disponibile online începând de joi, 30 aprilie. Tichetele pot fi cumpărate de pe site-ul federației, bilete.frf.ro.

Biletele din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste vor fi vândute prin intermediul cluburilor.

Prețurile biletelor la finala Cupei României:

  • 50 de lei (peluze)
  • 100 și 150 de lei (tribune)

De asemenea, FRF a anunțat că copiii cu vârsta până în 14 ani vor avea acces oriunde în cele două tribune, cu excepția zonelor VIP, în baza biletelor cu valoare de 10 lei.

