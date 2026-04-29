Marin Barbu, după PSG - Bayern 5-4  Carismaticul antrenor: „Mi-a amintit de Dinamo - Foresta 4-5!  Jucătorii remarcați: „Impresionant! Bun «țiparul»"
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 20:59
  • Meciul spectaculos dintre PSG și Bayern, încheiat 5-4 în turul semifinalelor Ligii Campionilor, i-a readus lui Marin Barbu în memorie celebrul Dinamo - Foresta 4-5 din 2000, partidă la care a fost pe banca formației din Suceava.
  • Fostul antrenor a comentat pentru GOLAZO.ro duelul de la Paris și a făcut o serie de comparații, în stilul său caracteristic, cu fotbalul de altădată și cu cel actual.

PSG a câștigat cu 5-4 primul duel cu Bayern Munchen din semifinalele Ligii Campionilor, la capătul unui meci fantastic, considerat de mulți specialiști și fani din lumea întreagă „jocul secolului”.

„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
Citește și
„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător
Citește mai mult
„Nu m-am gândit că va fi antrenor” Mourinho, despre Chivu, surprinzător. Cum îl vede portughezul pe fostul său jucător

Marin Barbu: „Scorul de la PSG - Bayern mi-a amintit de Dinamo – Foresta 4-5

Meciul de la Paris i-a amintit fostului antrenor Marin Barbu (67 de ani) de celebrul Dinamo - Foresta 4-5, disputat în 2000, când se afla pe banca formației din Suceava.

„De mult n-am mai văzut un meci atât de spectaculos. Scorul mi-a amintit de acel meci Dinamo - Foresta 4-5, dar la noi a fost altceva. Noi am fost conduși cu 4-0, iar surpriza a fost mult mai mare.

La PSG - Bayern singura surpriză a fost că s-au marcat multe goluri, iar asta înseamnă că ambele echipe au apărări slabe. Plus că Paris a jucat acasă, noi în deplasare”, a declarat Marin Barbu pentru GOLAZO.ro.

În acel meci istoric disputat în „Ștefan cel Mare”, Foresta a revenit prin golurile marcate de Robert Niță (62, 90), Păcurar (73) și Botan (75, 82), după ce Dinamo, cu Cornel Dinu pe bancă, condusese cu 4-0 până în minutul 47.

Răsturnări spectaculoase de scor la Paris

La Paris, răsturnările de scor au fost succesive. Bayern a deschis tabela (1-0), însă PSG a întors rezultatul la 2-1.

Bavarezii au revenit imediat și au restabilit egalitatea la 2-2, însă parizienii au intrat la pauză în avantaj, 3-2. În repriza secundă, PSG s-a desprins la 5-2, dar finalul a aparținut oaspeților, care au redus diferența până la 5-4.

Pentru PSG au marcat Kvaratskhelia (24, 56), Neves (33) și Dembele (45+5 penalty, 58), în timp ce Bayern a punctat prin Kane (17 penalty), Olise (41), Upamecano (65) și Diaz (68).

„Au alergat într-un meci cât aleargă ai noștri într-un tur de campionat”

Cel poreclit „Magiun” a fost impresionat mai ales de ritmul și intensitatea partidei dintre PSG și Bayern și a făcut o comparație dură cu fotbalul românesc.

„Mi-a plăcut efortul jucătorilor ambelor echipe, au alergat într-un meci cât aleargă ai noștri într-un tur de campionat. Și nu alergare ușoară în 2/4, numai sprinturi, frâne, replieri.

Păi, la noi de aia nici nu se duc prea mulți în gura porții, pentru că știu că trebuie să se și întoarcă în apărare. Și e greu.

Atunci, mai bine stăm pe la mijloc să n-avem probleme, că dacă facem trei sprinturi dus-întors, la spitalizare cu noi!

Din păcate, efortul fotbaliștilor în campionatul nostru este minim. Acum avem și noi ceasuri, iar unii spun că aleargă 12 kilometri într-un meci. Păi bine mă, aleargă 12 kilometri, dar în 2/4 alerg și eu 12 kilometri.

Trebuie să faci sprinturi, să rupi ritmul”, a spus fostul antrenor.

„Halagian te obliga să joci în adâncime: dacă nu plecai în «gaură», erai mâncat”

Acesta a insistat și asupra diferențelor de mentalitate tactică.

„M-au impresionat fotbaliștii ambelor echipe cum cer mingea în adâncime. Fac totul în viteză și efort maxim. La noi, prea mulți vor mingea la picior.

Și eu am fost «mingicar», dar când aveam ocazia ceream mingea și în adâncime, făceam sprinturi. Stilul ăsta de joc îl avea Florin Halagian, Dumnezeu să-l ierte! Mai ales în deplasare.

Cu Halagian am lucrat la FC Olt, iar dacă nu plecai în «gaură» și nu cereai mingea pe spațiu liber erai mâncat. Și dacă plecai, iar mijlocașul nu ți-o dădea, la fel, era deranj”, a explicat Barbu.

„Am ținut cu Bayern. PSG prea și-a luat-o în cap”

Marin Barbu a dezvăluit că, în acesată semifinală, este fanul campioanei Germaniei. „Am ținut cu Bayern Munchen, pentru că ăștia de la PSG prea și-au luat-o în cap. Nu mi-a plăcut nici ce i-au făcut lui Mbappe când a plecat de la ei.

Prea sar calul și la transferuri, după modelul din Arabia Saudită. Noroc că în Europa există acel fair-play financiar, altfel luau tot.

Asta e societatea de azi: ai bani, ești șmecher, n-ai bani, miroși a prost!”, a spus Marin Barbu pentru GOLAZO.ro.

„Olise, impresionant! Bun «țiparul»”

Tehnicianul român a avut mai mulți jucători în prim-plan după partida de la Paris.

„De la Bayern mi-au plăcut Kane, mare atacant, și Olise, impresionant! Bun «țiparul» și disciplinat”, a explicat Marin Barbu.

Prin „țiparul”, Marin Barbu a făcut o referire metaforică la viteza și mobilitatea lui Michael Olise, comparându-l cu peștele țipar, cunoscut drept cel mai rapid din lume, capabil să atingă viteze de până la 110 km/h în apă.

Barbu a continuat: „De la PSG mi-au plăcut Kvaratskhelia, Neves și Dembele. Dembele are însă momente: ori joacă foarte bine, ori foarte prost. Acum a jucat foarte bine.

Dacă mai dădea și golul ăla când a tras pe lângă poartă la început era meseriaș. Ocazia aia nu era de ratat”, a spus Marin Barbu.

„Nu cred că în retur vom mai vedea un meci cu goluri multe”

În privința returului, Marin Barbu nu se mai așteaptă la un nou festival de goluri la Munchen.

„Nu cred că în retur vom mai vedea un meci cu goluri multe. Mă aștept ca echipele să nu se mai deschidă atât de mult, să fie o luptă tactică deosebită între Luis Enrique și Vincent Kompany.

Nu e normal ca Bayern să ia 5 cu Paris după ce în campionat luase 3 cu Mainz. Sunt 8 goluri în două meciuri, demult nu s-a mai întâmplat așa la Bayern.

Dar hai să spunem că ambele echipe au niște atacanți foarte buni și s-a întâmplat. Calificarea se va decide la detalii”, a mai afirmat „Magiun”.

„Trofeul nu se decide între PSG și Bayern. Nu va fi ușor cu Arsenal în finală”

În final, Marin Barbu nu crede că viitoarea câștigătoare a Ligii Campionilor se va stabili neapărat dintre cele două semifinaliste.

„Nu cred că câștigătoarea trofeului se va decide între PSG și Bayern Munchen. În finală orice este posibil.

Nu cred că Arsenal, pe care o văd trecând de Atletico, va fi victimă sigură”, a concluzionat fostul antrenor.

Al doilea gol marcat de Khvicha Kvaratskhelia în meciul PSG - Bayern 5-4. Foto: Captură, Prima Sport
Fani ai Stelei, arestați  FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off
Diverse
15:31
Fani ai Stelei, arestați FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off
Citește mai mult
Fani ai Stelei, arestați  FOTO. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off
Anchetați de FRF, readuși la CFR Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj, deși sunt sub lupa Departamentului de Integritate al Federației
Superliga
14:19
Anchetați de FRF, readuși la CFR Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj, deși sunt sub lupa Departamentului de Integritate al Federației
Citește mai mult
Anchetați de FRF, readuși la CFR Marian Copilu și Ionuț Ivașcu revin la Cluj, deși sunt sub lupa Departamentului de Integritate al Federației

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

