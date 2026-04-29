Marin Barbu, după PSG - Bayern 5-4 Carismaticul antrenor: „Mi-a amintit de Dinamo - Foresta 4-5! Jucătorii remarcați: „Impresionant! Bun «țiparul»”

Meciul spectaculos dintre PSG și Bayern, încheiat 5-4 în turul semifinalelor Ligii Campionilor, i-a readus lui Marin Barbu în memorie celebrul Dinamo - Foresta 4-5 din 2000, partidă la care a fost pe banca formației din Suceava.

Fostul antrenor a comentat pentru GOLAZO.ro duelul de la Paris și a făcut o serie de comparații, în stilul său caracteristic, cu fotbalul de altădată și cu cel actual.

PSG a câștigat cu 5-4 primul duel cu Bayern Munchen din semifinalele Ligii Campionilor, la capătul unui meci fantastic, considerat de mulți specialiști și fani din lumea întreagă „jocul secolului”.

Marin Barbu: „Scorul de la PSG - Bayern mi-a amintit de Dinamo – Foresta 4-5 ”

Meciul de la Paris i-a amintit fostului antrenor Marin Barbu (67 de ani) de celebrul Dinamo - Foresta 4-5, disputat în 2000, când se afla pe banca formației din Suceava.

„De mult n-am mai văzut un meci atât de spectaculos. Scorul mi-a amintit de acel meci Dinamo - Foresta 4-5, dar la noi a fost altceva. Noi am fost conduși cu 4-0, iar surpriza a fost mult mai mare.

La PSG - Bayern singura surpriză a fost că s-au marcat multe goluri, iar asta înseamnă că ambele echipe au apărări slabe. Plus că Paris a jucat acasă, noi în deplasare”, a declarat Marin Barbu pentru GOLAZO.ro.

În acel meci istoric disputat în „Ștefan cel Mare”, Foresta a revenit prin golurile marcate de Robert Niță (62, 90), Păcurar (73) și Botan (75, 82), după ce Dinamo, cu Cornel Dinu pe bancă, condusese cu 4-0 până în minutul 47.

Răsturnări spectaculoase de scor la Paris

La Paris, răsturnările de scor au fost succesive. Bayern a deschis tabela (1-0), însă PSG a întors rezultatul la 2-1.

Bavarezii au revenit imediat și au restabilit egalitatea la 2-2, însă parizienii au intrat la pauză în avantaj, 3-2. În repriza secundă, PSG s-a desprins la 5-2, dar finalul a aparținut oaspeților, care au redus diferența până la 5-4.

Pentru PSG au marcat Kvaratskhelia (24, 56), Neves (33) și Dembele (45+5 penalty, 58), în timp ce Bayern a punctat prin Kane (17 penalty), Olise (41), Upamecano (65) și Diaz (68).

„Au alergat într-un meci cât aleargă ai noștri într-un tur de campionat”

Cel poreclit „Magiun” a fost impresionat mai ales de ritmul și intensitatea partidei dintre PSG și Bayern și a făcut o comparație dură cu fotbalul românesc.

„Mi-a plăcut efortul jucătorilor ambelor echipe, au alergat într-un meci cât aleargă ai noștri într-un tur de campionat. Și nu alergare ușoară în 2/4, numai sprinturi, frâne, replieri.

Păi, la noi de aia nici nu se duc prea mulți în gura porții, pentru că știu că trebuie să se și întoarcă în apărare. Și e greu.

Atunci, mai bine stăm pe la mijloc să n-avem probleme, că dacă facem trei sprinturi dus-întors, la spitalizare cu noi!

Din păcate, efortul fotbaliștilor în campionatul nostru este minim. Acum avem și noi ceasuri, iar unii spun că aleargă 12 kilometri într-un meci. Păi bine mă, aleargă 12 kilometri, dar în 2/4 alerg și eu 12 kilometri.

Trebuie să faci sprinturi, să rupi ritmul”, a spus fostul antrenor.

„Halagian te obliga să joci în adâncime: dacă nu plecai în «gaură», erai mâncat”

Acesta a insistat și asupra diferențelor de mentalitate tactică.

„M-au impresionat fotbaliștii ambelor echipe cum cer mingea în adâncime. Fac totul în viteză și efort maxim. La noi, prea mulți vor mingea la picior.

Și eu am fost «mingicar», dar când aveam ocazia ceream mingea și în adâncime, făceam sprinturi. Stilul ăsta de joc îl avea Florin Halagian, Dumnezeu să-l ierte! Mai ales în deplasare.

Cu Halagian am lucrat la FC Olt, iar dacă nu plecai în «gaură» și nu cereai mingea pe spațiu liber erai mâncat. Și dacă plecai, iar mijlocașul nu ți-o dădea, la fel, era deranj”, a explicat Barbu.

„Am ținut cu Bayern. PSG prea și-a luat-o în cap”

Marin Barbu a dezvăluit că, în acesată semifinală, este fanul campioanei Germaniei. „Am ținut cu Bayern Munchen, pentru că ăștia de la PSG prea și-au luat-o în cap. Nu mi-a plăcut nici ce i-au făcut lui Mbappe când a plecat de la ei.

Prea sar calul și la transferuri, după modelul din Arabia Saudită. Noroc că în Europa există acel fair-play financiar, altfel luau tot.

Asta e societatea de azi: ai bani, ești șmecher, n-ai bani, miroși a prost!”, a spus Marin Barbu pentru GOLAZO.ro.

„Olise, impresionant! Bun «țiparul»”

Tehnicianul român a avut mai mulți jucători în prim-plan după partida de la Paris.

„De la Bayern mi-au plăcut Kane, mare atacant, și Olise, impresionant! Bun «țiparul» și disciplinat”, a explicat Marin Barbu.

Prin „țiparul”, Marin Barbu a făcut o referire metaforică la viteza și mobilitatea lui Michael Olise, comparându-l cu peștele țipar, cunoscut drept cel mai rapid din lume, capabil să atingă viteze de până la 110 km/h în apă.

Barbu a continuat: „De la PSG mi-au plăcut Kvaratskhelia, Neves și Dembele. Dembele are însă momente: ori joacă foarte bine, ori foarte prost. Acum a jucat foarte bine.

Dacă mai dădea și golul ăla când a tras pe lângă poartă la început era meseriaș. Ocazia aia nu era de ratat”, a spus Marin Barbu.

„Nu cred că în retur vom mai vedea un meci cu goluri multe”

În privința returului, Marin Barbu nu se mai așteaptă la un nou festival de goluri la Munchen.

„Nu cred că în retur vom mai vedea un meci cu goluri multe. Mă aștept ca echipele să nu se mai deschidă atât de mult, să fie o luptă tactică deosebită între Luis Enrique și Vincent Kompany.

Nu e normal ca Bayern să ia 5 cu Paris după ce în campionat luase 3 cu Mainz. Sunt 8 goluri în două meciuri, demult nu s-a mai întâmplat așa la Bayern.

Dar hai să spunem că ambele echipe au niște atacanți foarte buni și s-a întâmplat. Calificarea se va decide la detalii”, a mai afirmat „Magiun”.

„Trofeul nu se decide între PSG și Bayern. Nu va fi ușor cu Arsenal în finală”

În final, Marin Barbu nu crede că viitoarea câștigătoare a Ligii Campionilor se va stabili neapărat dintre cele două semifinaliste.

„Nu cred că câștigătoarea trofeului se va decide între PSG și Bayern Munchen. În finală orice este posibil.

Nu cred că Arsenal, pe care o văd trecând de Atletico, va fi victimă sigură”, a concluzionat fostul antrenor.

