Adrian Bumbescu & Radu Miruță FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Liga 2

„A tăiat 80% din buget" Atac la ministrul Apărării: „Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua. E jale!"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 20:54
  • Adrian Bumbescu (66 de ani), fostul jucător legendar al Stelei, l-a criticat dur pe Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, după ce acesta a decis să reducă semnificativ bugetul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

După ce ministrul a anunțat că va avea o ședință cu cei care au trimis solicitări pentru a colabora cu MApN pentru ca echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei să poată promova în Liga 1, Adrian Bumbescu a ieșit la atac și l-a criticat pe Miruță, ca urmare a reformelor financiare de la CSA Steaua.

Adrian Bumbescu: „A tăiat 80% din buget. Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua”

După ce a auzit cele spuse de Radu Miruță, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 l-a atacat pe ministru și a dezvăluit situația financiară cu care se confruntă clubul din Ghencea.

„Ministrul ăsta ne-a tăiat 80% din buget. Nu sunt bani de salarii, s-a închis și popota, iar juniorii merg pe banii părinților în deplasări. E jale ce e la clubul Steaua.

Nu au avut bani de flori la Mondiale și s-a făcut chetă. Vor să pună lacătul pe clubul Steaua. Nu sunt bani să termine sezonul la nicio secție. O să se desființeze multe. E jale ce a făcut ministrul ăsta.

Nouă ne-a luat 80% din buget și lui Dinamo le-a mărit cu 30%. Mai caută investitori acum? Asta e vrăjeala vrăjelilor! Nu știu ce se va întâmpla”, a declarat Adrian Bumbescu, potrivit fanatik.ro.

Galerie foto (9 imagini)

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

În acest moment, Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte acumulate, 20 de lungimi distanță de Corvinul Hunedoara, care se află pe primul loc.

Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share