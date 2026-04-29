Adrian Bumbescu (66 de ani), fostul jucător legendar al Stelei, l-a criticat dur pe Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, după ce acesta a decis să reducă semnificativ bugetul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

După ce ministrul a anunțat că va avea o ședință cu cei care au trimis solicitări pentru a colabora cu MApN pentru ca echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei să poată promova în Liga 1, Adrian Bumbescu a ieșit la atac și l-a criticat pe Miruță, ca urmare a reformelor financiare de la CSA Steaua.

Adrian Bumbescu: „A tăiat 80% din buget. Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua”

După ce a auzit cele spuse de Radu Miruță, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 l-a atacat pe ministru și a dezvăluit situația financiară cu care se confruntă clubul din Ghencea.

„Ministrul ăsta ne-a tăiat 80% din buget. Nu sunt bani de salarii, s-a închis și popota, iar juniorii merg pe banii părinților în deplasări. E jale ce e la clubul Steaua.

Nu au avut bani de flori la Mondiale și s-a făcut chetă. Vor să pună lacătul pe clubul Steaua. Nu sunt bani să termine sezonul la nicio secție. O să se desființeze multe. E jale ce a făcut ministrul ăsta.

Nouă ne-a luat 80% din buget și lui Dinamo le-a mărit cu 30%. Mai caută investitori acum? Asta e vrăjeala vrăjelilor! Nu știu ce se va întâmpla”, a declarat Adrian Bumbescu, potrivit fanatik.ro.

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

În acest moment, Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte acumulate, 20 de lungimi distanță de Corvinul Hunedoara, care se află pe primul loc.

