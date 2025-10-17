„Creierul” licențelor UEFA false, condamnat Capul rețelei din România a fost denunțat de un ex-antrenor federal: ciudățeniile descoperite de judecători

Iulian Branzelof (49 de ani), „creierul” licențelor false UEFA din România, a fost cercetat penal și judecat la Brașov.

Curtea de Apel a dat recent sentința definitivă, iar GOLAZO.ro a studiat motivarea.

Iulian Branzelof, considerat „creierul” din România al rețelei de falsificare a licențelor UEFA de antrenori, care aveau antetul Federației din Moldova, a fost condamnat recent de Curtea de Apel Brașov.

Iulian Branzelof, capul rețelei licențelor false UEFA din România, a fost condamnat cu suspendare

Acesta fost găsit vinovat de trafic de influență și a primit o pedeapsă de 2 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendare.

Judecătorii au stabilit că, în perioada 2019-2020, Branzelof a intermediat, contra cost, obținerea unor licențe de antrenor UEFA false, cu sigla Federației de Fotbal din Republica Moldova.

Cine l-a denunțat pe Iulian Branzelof

Branzelof s-a ales cu dosar penal în 2021 pentru fapte comise în perioada 2019-2020, după ce a fost denunțat de doi „clienți” dornici să obțină licențe UEFA contracost de la Chișinău. Este vorba despre:

Andrei Calinov - fost antrenor la Celta Academy Colțea Brașov

- fost antrenor la Celta Academy Colțea Brașov Levente Mihok - fost antrenor la loturile feminine ale României, în prezent antrenor de portari în staff-ul lui Daniel Isăilă la Bani Yas (Emirate)

Potrivit motivării instanței, Branzelof a primit de la Calinov 4.100 de euro, iar de la Mihok 4.500 de euro în două tranșe (2.000 și 2.500 euro).

Iulian Branzelof este considerat un personaj controversat în fotbalul bucureștean. A devenit cunoscut pentru activitatea sa în academii de fotbal și cluburi precum Dinamo, Juventus Academy și ACS Rapid „Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului”.

Levente Mihok (foto: FRF)

Iulian Branzelof a fost judecat pentru trei licențe UEFA false

În actul de sesizare, se arată că Branzelof a indus în eroare victimele, lăsând să se creadă că are relații în Republica Moldova și că le va facilita obținerea diplomelor și licențelor de antrenor, contra unei sume de bani, transmițând documentele falsificate.

Branzelof a fost judecat pentru trei licențe UEFA false. Conform rechizitoriului, Calinov a primit „Diploma nr. 145/19 – UEFA B” și „Diploma nr. 112/20 – UEFA A”, iar Mihok – „Diploma nr. 122 – UEFA A Goalkeeper”.

Autoritățile din Republica Moldova au confirmat ulterior că toate aceste diplome erau false, printr-o adresă oficială emisă în ianuarie 2023.

Mai mult, după ce scandalul diplomelor false a luat amploare în România, Federația din Moldova a negat categoric, printr-un comunicat remis pentru Ziarul de Investigații, implicarea în „acest caz urât de falsificare a actelor de antrenor”.

Școala de antrenori din cadrul FMF, care eliberează licențele UEFA, este condusă de fostul fotbalist român Dănuț Oprea.

Ciudățeniile descoperite de judecători

Judecătorii au constatat falsul evident, menționând în motivare că data înscrisă pe diplome era ulterioară momentului în care acestea fuseseră deja trimise prin curier solicitanților.

„Diploma lui Mihok era datată 10.12.2020, deși fusese expediată de inculpat la 10.08.2020”.

Instanța reține că, la 31 iulie 2020, Branzelof i-a cerut lui Mihok o copie a carnetului de antrenor, iar pe 11 august îl întreabă dacă actele au sosit.

Curtea a arătat că în doar 11 zile nu era posibil să fie trimise documentele printr-un intermediar, să se susțină cursurile în Moldova și să fie emise diploma și licența.

Aceeaşi situaţie iraţională, precizează instanța, este prezentă şi în cazul celor două diplome emise pentru Calinov Andrei, una purtând data 10.12.2020, iar cealaltă 08.12.2019, acestea fiindu-i transmise la finalul anului 2019 – începutul anului 2020.

Motivare: „Părțile vătămate știau ce cumpără”

Curtea de Apel a respins varianta conform căreia Branzelof i-ar fi păcălit pe antrenori, reținând că aceștia știau că nu vor participa la niciun curs sau examen și că urmăreau obținerea licențelor pe căi ilegale.

„Este imposibil ca aceștia să fi crezut că pot obține licențele solicitate fără a participa la niciun curs, probă sau examen. Singura explicație plauzibilă este că au încercat să obțină licențele de antrenor în mod fraudulos.

Respectiv că, pentru suma de bani achitată va obține niște falsuri cu o mare aparență de autenticitate, care ar putea fi folosite”, notează judecătorii.

În consecință, instanța a schimbat încadrarea juridică a faptelor din „înșelăciune” și „uz de fals” în „trafic de influență”, considerând că Branzelof a pretins că are relații în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, în schimbul unor sume de bani, cerute ca „taxe de înscriere și comision”.

Instanța a dispus confiscarea banilor dați de denunțători lui Branzelof pentru licențele UEFA

Instanța a reținut că antrenorii Andrei Calinov și Levente Mihok nu au acționat cu bună-credință, susținând că aceștia știau că nu este vorba doar de o intermediere pentru înscrierea la cursuri, ci pentru obținerea unor documente false, cu mare aparență de autenticitate.

În consecință, Curtea de Apel Brașov a dispus confiscarea sumelor de 4.500 euro și 2.050 euro primite de Branzelof de la Mihok și Calinov.

Diferența față de sumele inițiale vine după ce Calinov a precizat în instanță că prejudiciul real nu este cel indicat inițial, ci doar jumătate din suma achitată, 2.050 euro.

Concluziile judecătorilor:

Andrei Calinov a admis în faza de urmărire penală că a deschis plicul cu documentele cu mult înainte de a constata că sunt false, existând o perioadă lungă de timp în care acesta știa că este în posesia documentelor respective, dar că acestea erau autentice

Nu există nicio justificare rezonabilă pentru a se crede că persoanele vătămate, persoane care activau în domeniul fotbalului, deci cunoscătoare ale acestui domeniu, ar fi avut nevoie de un intermediar pentru a se înscrie la școala de antrenori din Republica Moldova, o țară în care limba oficială este tot limba română.

Mihok Levente a încercat să se angreneze într-un mecanism fraudulos pentru obținerea licențelor de antrenor este confirmat și de conversația purtată pe Whatsapp de Calinov Andrei cu inculpatul (filele 109-110), care dovedește că primul l-a pus în legătură pe Mihok Levente cu inculpatul.

În cadrul acestei discuții, persoana vătămată Calinov Andrei îi transmite inculpatului că ar vrea ca discuția referitoare la colegul său, Mihok Levente și faptul că l-a sunat ca să îl ajute să rămână între ei („Discuția asta aș vrea să rămână între noi doi”, „Cu colegul meu și că te-am sunat să îl ajuți cu carnetul”).

O astfel de comunicare nu ar fi avut niciun sens în situația în care ar fi fost vorba despre o simplă mandatare legală pentru ca inculpatul să se ocupe exclusiv de formalitățile de înscriere.

Branzelof dă vina pe un misterios «Nicolai» din Federația Moldovenească

În fața instanței de apel, Iulian Branzelof a recunoscut faptele, dar a încercat să explice originea acestui mecanism de falsificare a licențelor UEFA.

Potrivit propriei declarații, Iulian Branzelof a relatat că în anul 2007 a intrat în contact cu un anume Nicolai, un angajat al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), în contextul în care dorea să obțină o licență UEFA de antrenor.

Branzelof a susținut că acest Nicolai, despre care avocatul reclamanților susține că ar fi o persoană fictivă, l-a ajutat și pe el să obțină licența UEFA, contra unei sume de bani, fără să mai fie nevoie să se prezinte la cursuri.

Branzelof, în 2021: „Am plătit 10.000 de euro pentru licențe false. I-am dat banii lui Alexandru Bănaru”

Într-o declarație acordată în 2021 pentru gsp.ro, Branzelof a dezvăluit că și el a fost păcălit.

„Acum un an și jumătate, am cunoscut pe cineva prin București, cineva care se lăuda că poate să facă și să dreagă. Am apelat și eu la serviciile lui, am plătit vreo 10.000 de euro. E adevărat că au cerut verificarea și licența era falsă”.

Tot atunci, Branzelof a indicat numele celui care l-ar fi pus în contact cu rețeaua ilegală: “Un tip, Alexandru Bănaru, mi-a zis că are pe cineva la federația moldovenească pe nume Nicolai.

Și că el poate scoate licențe. Lui Bănaru i-am dat banii. Ulterior nu a mai răspuns la telefon, nu a mai dat nimeni de el”.

„Branzelof a primit banii de la solicitanți în contul bancar al soției”

În fața instanței, Iulian Branzelof nu a oferit mai multe detalii despre filiera licențelor UEFA falsificate de la Chișinău. Instanța a reținut însă că:

„Declaraţiile inculpatului Iulian Branzelof cu privire la existenţa şi implicarea persoanei cunoscute ca Nicolai şi a intermediarului acesteia (despre care nu a menţionat nici măcar cu ce apelativ i se adresa, cum era contactat – prin telefon, e-mail, scrisori etc.) pot fi considerate ca fiind fictive, acesta încercând să împiedice tragerea sa la răspundere penală”.

Motivarea instanței mai arată că, după ce Branzelof a primit banii de la solicitanți în contul bancar al soției, el nu i-a transferat către presupusul Nicolai, ci i-ar fi remis fizic unei persoane necunoscute, considerată omul de încredere al acestuia.

Potrivit judecătorilor, nu s-a putut stabili dacă persoana respectivă, care s-ar fi ocupat efectiv de plăsmuirea înscrisurilor, avea legături cu Federația de Fotbal din Republica Moldova sau doar pretindea acest lucru.

Cert este însă că, se arată în motivare, cel puțin la nivelul acestei spețe, Branzelof a lăsat să se creadă că are astfel de legături pentru a obține sumele de bani de la persoanele vătămate.

Levente Mihok: „Nu am avut intenția de a obține diploma doar plătind pe cineva”

Contactat de GOLAZO.ro, Levente Mihok, unul dintre cei doi denunțători ai lui Iulian Branzelof, a vorbit despre experiența sa și despre modul în care a ajuns implicat în acest scandal.

„În niciun moment nu am avut intenția de a obține diploma doar plătind pe cineva. Din păcate, în țara asta sunt favorizați cei care înșală, cei care vor să facă bani pe căi ilegale!”, a declarat antrenorul de portari de la Bani Yas.

Mihok a subliniat că nu s-a simțit vinovat, deși a apelat la serviciile lui Branzelof și consideră că nu e normal să-i fie confinscați cei 4.500 de euro oferiți intermediarului Branzelof:

„Este normal ca statul român să confiște banii care au fost ai mei? Au fost foarte mulți care au fost înșelați de el. Bine, poate unii știau bine despre ce este vorba, dar eu am apelat la el doar ca să mă înscriu la școală, atâta tot!”.

„Dacă nu făceam plângere, afacerea asta mergea bine-mersi ”

Mihok a explicat că doar prin sesizarea autorităților a fost posibil să fie descoperită întreaga schemă care a umplut România de antrenor cu diplome false ”made in Moldova”.

„Dacă nu făceam plângere, afacerea asta mergea bine-mersi. De ce aș fi făcut plângere dacă știam cu ce se ocupă respectivul? Eu pot justifica asta: am licența A de antrenor cu portarii, obținută în 2022, la FRF. Am fost antrenor la toate loturile naționale feminine”.

În final, Mihok a criticat tacticile folosite de Branzelof pentru a-și ascunde activitatea: „Acel Nicolai era doar o vrăjeală inventată de el ca să piardă urma banilor! Se putea verifica dacă există sau nu, dar nu s-a făcut acest lucru!”.

Pe lista antrenorilor care au obținut diplome false de antrenori UEFA cu antetul Federației din Moldova, prin intermediul lui Iulian Branzelof, se află și fostul jucător al lui Dinamo, Teodor Chiacu, nepotul lui George Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport