Musi nu mai joacă în 2025!  Nicolescu, noi detalii despre ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei  + Întâlnire cu reprezentanții FRF

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit noi informații despre starea de sănătate a lui Alexandru Musi (21 de ani).

Din cauza unor probleme medicale, Musi nu a jucat în meciurile din noiembrie ale României U21 cu reprezentativele similare din Finlanda și Spania, ambele pierdute cu 0-2.

Mai mult, acesta nu a fost nici în lotul „câinilor” pentru partida cu Botoșani, scor 1-1.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Alexandru Musi: „E out între 4 și 6 săptămâni”

Oficialul de la Dinamo a oferit detalii despre situația lui Alexandru Musi, după ce acesta s-a accidentat în timp ce era la naționala de tineret.

Nicolescu a anunțat și că va avea o întâlnire oficială cu reprezentanții FRF pentru a afla ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei U21.

„Nu e niciun schimb de replici. Noi am decis că e mai bine pentru toată lumea să ducem discuția asta în privat. Am venit în întâmpinarea acestui lucru (n.r. - comunicatul FRF) și voi avea o întâlnire oficială pentru a discuta detaliile astea.

Cert e că Musi e out între 4 și 6 săptămâni din cauza unui chist de sânge și a unei rupturi musculare, care au avut loc în cantonamentul echipei naționale”, a declarat Nicolescu, conform digisport.ro.

Ce s-a întâmplat în cantonamentul echipei naționale

Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, a anunțat, în cadrul emisiunii Fotbal Show, că Musi s-a ales cu o leziune musculară din cauza staff-ului medical al echipei naționale.

„Musi le-ar fi transmis celor din staff-ul medical că simte o problemă la mușchi. Semnalul său nu a fost băgat în seamă, iar el a ajuns să facă o leziune musculară”, a dezvăluit Silviu Tudor Samuilă, potrivit primasport.ro.

Cum a reacționat FRF

Câteva zile mai târziu, Federația Română de Fotbal a oferit o serie de precizări referitoare la situația medicală a lui Musi.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media cu privire la situația medicală a jucătorului Alexandru Musi la lotul naționalei U21, stafful echipei naționale consideră necesar să facă următoarele precizări:

Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;

Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;

Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.

Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;

După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni ;

; Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;

Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, se arată în comunicatul publicat de FRF pe site-ul oficial.

Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.

