Ofertă pentru Munteanu  Un club a oferit  6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost ofertat de D.C. United.

Clubul din Washington i-a oferit salariul pe care jucătorul l-a cerut celor de la FCSB. Cum a răspuns atacantul.

Situația financiară delicată a celor de la CFR Cluj sporește șansele unui transfer al lui Louis Munteanu în perioada de mercato din iarnă.

Louis Munteanu duce negocieri dure cu D.C. United

D.C. United se află pe urmele internaționalului român. Americanii au înaintat către conducerea celor de la CFR Cluj o ofertă de 6 milioane de euro, conform iamsport.ro.

Totuși, D.C. United s-a lovit de probleme în negocierea contractului cu fostul golgheter al Ligii 1.

Conducerea echipei din Washington i-ar fi oferit 70.000 de dolari (60.000 de euro) pe lună, suma pe care Louis Munteanu a cerut-o celor de la FCSB, dar atacantul nu a fost mulțumit. Acesta a făcut o contraofertă, propunând un salariu 100.000 de dolari (87.000 de euro) pe lună.

Louis Munteanu este dorit și de Olympique Lyon

Wolfsburg ar fi hotărâtă să-l cumpere definitiv pe Sael Kumbedi, atacant pe care l-a împrumutat de la Lyon, iar clubul francez și-ar fi îndreptat atenția spre Munteanu.

Cele 8 milioane de euro pe care OL ar urma să le primească de la gruparea germană ar întări bugetul clubului și ar putea fi folosite pentru a finanța transferul lui Louis.

Liubliana Nedelcu, impresar apropiat al celor de la CFR Cluj, a confirmat interesul francezilor pentru Louis Munteanu.

„La începutul lunii septembrie, eu am fost la Lyon și am discutat cu cei de acolo pentru transfer. Fiind timpul foarte scurt, mutarea nu s-a mai făcut, dar a rămas că discutăm din nou în iarnă.

Asta s-a întâmplat pentru că Lyon și-a vândut atacantul chiar pe finalul perioadei de mercato” a spus Liubliana Nedelcu, potrivit digisport.ro.

Clubul de pe Groupama Arena ar fi dispus să cheltuie o sumă semnificativ mai mare decât D.C. United: „Este vorba despre 11 milioane de euro, plus procente” .

Totuși, mutarea ar putea fi blocată de Endrick, tânărul brazilian pe care Real Madrid intenționează să-l împrumute la Lyon, informează le10sport.com.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

