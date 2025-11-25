I-au spart vila lui Vardy Hoții au fugit cu o avere. Starul englez juca cu AS Roma, dar casa nu era goală

Vila lui Jamie Vardy din orașul italian Salo a fost spartă de hoți.

Incidentul a avut loc în weekend. În acea zi, Jamie Vardy juca în meciul Cremonese - AS Roma, scor 1-3.

Vardy este cel mai recent nume dintr-o lungă serie de fotbaliști ale căror locuințe au fost sparte de hoți, printre care se numără Raheem Sterling, Alisha Lehmann și Alexander Isak.

Vila lui Jamie Vardy a fost spartă de hoți când atacantul era la meci

Trei hoți ar fi pândit momentul în care niciunul dintre membrii familiei Vardy nu ar fi fost în locuință și ar fi forțat intrarea pe una dintre ferestrele vilei fotbalistului, arată Corriere dello Sport.

Credem că banda l-a urmărit pe el și familia sa și a programat spargerea în așa fel încât să coincidă cu perioada în care el era plecat la Roma. Sursă din poliția din Salo pentru Daily Mail

Hoții au reușit să sustragă bani, bijuterii și ceasuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

În momentul spargerii, casa lui Jamie Vardy nu era complet goală:

„Au stat în incintă timp de câteva minute înainte de a pleca cu ceasul și alte câteva obiecte de mare valoare. Înăuntru era o femeie. Nu soția lui, ci bona”, a spus Giacomo Tessarolo, polițist în Salo, potrivit Daily Mail.

Jaful a fost descoperit de prietenii lui Jamie Vardy, care au mers la locuința jucătorului și au descoperit mai multe obiecte aruncate pe podea, conform sursei menționate.

Carabinierii din Salo au demarat o anchetă.

Jamie Vardy, început dificil pentru Cremonese

Echipa de pe „Giovanni Zini” a profitat de faptul că Jamie Vardy nu și-a prelungit contractul cu Leicester City și a obținut semnătura fostului internațional englez.

De la sosirea în Italia, golgheterul din Premier League a marcat de două ori în opt partide. Prima reușită a englezului a sosit de abia la al cincilea meci jucat, împotriva celor de la Atalanta, 1-1.

Cremonese se află pe locul 11 în Serie A, cu 14 puncte, la 6 lungimi distanță de ultimul loc retrogradabil, ocupat de Genoa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport