Federația Română de Fotbal continuă politica de toleranță zero față de implicarea jucătorilor și oficialilor în pariuri.

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis recent două măsuri disciplinare care vizează membri ai clubului Viitorul Dăești (Liga 3) pentru deținere de conturi de pariuri. Aceștia sunt:

fundașul Andrei Iana, suspendat două luni și sancționat cu 15.000 de lei;

delegatul Nicolaescu Laurențiu – Constantin, suspendat o lună și penalizat cu 10.000 de lei.

Fost internațional de juniori suspendat pentru pariuri

Andrei Iana, 24 de ani, joacă la Viitorul Dăești sub formă de împrumut de la CSM Râmnicu Vâlcea. El are în CV și 11 meciuri în Liga 1 pentru Academica Clinceni, precum și selecții la loturile naționale de juniori ale României.

Contactat de GOLAZO.ro, Andrei Iana a transmis: „Am luat la cunoștință decizia comisiei și nu am nimic de comentat momentan”. Surse FRF susțin că fotbalistul a fost anchetat pentru activitatea la pariuri din perioada în care a jucat la CSM Deva, club implicat în meciuri aranjate în 2023.

Reacția clubului Viitorul Dăești: „E clar că se vor rezilia contractele!”

„E clar că se vor rezilia contractele!”, a precizat directorul sportiv al Viitorului Dăești, Marius Vlădoi, pentru GOLAZO.ro.

La începutul lunii martie, conducătorul clubului vâlcean a precizat pentru GOLAZO.ro că problemele lui Andrei Iana datează din perioade anterioare legitimării la Dăești:

„Problemele pentru care Andrei Iana este citat la comisiile federației sunt din trecut. N-au legătură cu Viitorul Dăești. Până să vină la noi i s-a găsit un cont de pariuri pe numele lui. El este jucătorul CSM Râmnicu Vâlcea, joacă la noi sub formă de împrumut.

I-am spus clar: «Dacă ești suspendat, contractul se va rezilia». Ne-a asigurat că nu vor fi probleme. Din ce ne-a explicat, spune că este nevinovat, că e o încurcătură, că i-ar fi folosit altcineva CNP-ul pentru deschiderea acelui cont”.

Andrei Iana, dus în probe de Ștefan Nanu în Olanda

De-a lungul carierei, Andrei Iana a mai jucat la FCSB U18, Universitatea Craiova II, CSM Deva, SCM Slatina, CSM Reșița și CS Mioveni. De asemenea, a bifat selecții la loturile naționale de juniori ale României.

La 14 ani, Andrei Iana a fost dus în Olanda de antrenorul Ștefan Nanu, unde s-a pregătit timp de șase luni alături de juniorii clubului FC Emmen.

Delegatul contestă suspendarea: „Mi se pare o anomalie”

La rândul său, delegatul Laurențiu Nicolaescu a explicat pentru GOLAZO.ro că va contesta decizia Comisiei de Disciplină și Etică, pe care o consideră abuzivă.

„Aștept motivarea comisiei și voi contesta decizia. Mi se pare abuzivă. Voi angaja un avocat”, a declarat Nicolaescu, explicând că sancțiunea se referă la conturi de pariuri pe care le-a deținut în 2021, cu mult înainte să ajungă la Viitorul Dăești, unde activează din 2023.

„Am fost anchetat ca delegat în 2026 pentru ceva ce am făcut în 2021, când eram jucător la Liga 4, la Minerul Costești. Mi se pare o anomalie”, a adăugat acesta.

„Din 2021 n-am mai jucat la pariuri”

El a recunoscut că a avut conturi de pariuri, menționând însă că din aprilie 2021 nu a mai efectuat nicio activitate și că membrii comisiei au confirmat acest lucru.

„Din 2021 nu mai apare nimic, zero activitate la pariuri. Vreau să văd motivarea comisiei să înțeleg pentru ce am fost suspendat”, a precizat Nicolaescu.

Delegatul a subliniat că i s-a comunicat că, potrivit regulamentelor FRF și AJF, chiar și la nivelul ligilor inferioare jucătorii nu au voie să dețină conturi la pariuri.

„Cei de la FRF spun că nici ca jucător la Liga 6 n-ai voie să ai cont la pariuri, dacă ești legitimat la AJF. Probabil că, dacă se face o verificare amplă la ligile inferioare, se găsesc câteva milioane de conturi. Pe mine, sigur, m-a vânat cineva. Nu înțeleg de ce, a apărut din senin”.

„De mic copil am avut conturi la pariuri, pentru că așa aveau toți”

Nicolaescu a povestit cum a intrat în atenția Departamentului de Integritate al FRF: „În decembrie am fost sunat de domnul de la Integritate și mi-a spus că s-a primit o sesizare că am jucat la pariuri.

I-am spus „Exclus, domnul!”. Recunosc, am jucat când eram mai tânăr, dar din 2021 n-am mai jucat. Și acum m-au suspendat. Pentru ce, nu știu. Le-am și explicat ce pariam. Eu jucam sisteme, nu jucam bilete. De mic copil am avut conturi la pariuri, pentru că așa aveau toți”.

