Nereguli foarte grave la CSA VIDEO. Ministrul Apărării, dezvăluiri după controalele efectuate în cadrul clubului + măsurile luate

Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a vorbit despre neregulile pe care le-a descoperit în cadrul clubului CSA Steaua București, în urma mai multor controale.

Azi, într-o conferință de presă, acesta a precizat ce măsuri au fost luate după controalele efectuate.

Radu Miruță: „ S-au găsit acte adiționale în afara perioadelor de valabilitate”

„S-au întors echipele de control, atât echipele de audit cât și echipele corpului de control. A fost un raport de vreo 241 de pagini. Ce s-a găsit?

Contracte din anii 2024 și 2025 între Clubul Sportiv al Armatei și Primăria Chiajna fără o recepție a numărului de ore închiriate la sala Primăriei Chiajna și la prețuri între două și 3 ori mai mari, că au fost mai multe contracte, decât maximul prevăzut chiar în hotărârea luată de Consiliul Local de la Chiajna.

Contractele de activitate sportivă. S-au verificat 80 de contracte din 350, acele 80 de contracte au o valoare de 4 milioane de lei și s-au găsit situații în care contractele erau pe o perioadă retroactivă desfășurării activității sportive.

S-au găsit acte adiționale în afara perioadelor de valabilitate ale contractelor, s-au găsit contracte pentru persoane care nu atestau calitatea de antrenor, erau plătiți ca fiind antrenori, nu atestau dovada faptului că sunt antrenori și, cu toate astea, erau plătiți.

S-au găsit achiziții, recepții, plăți de servicii pentru traducere și multiplicare de documente, 121.000 de pagini, pentru care s-au plătit 94.000 de lei pentru multiplicare de foi, fără a trece aceste achiziții prin sistemul electronic de achiziții publice”, a spus Radu Miruță.

Radu Miruță: „O persoană a fost găsită cu 604 ore în plus”

„Bugetul anual pentru stadion, pentru povestea clubului sportiv, a fost de 30 de milioane de euro, bugetul mediu al ultimilor ani.

Prețurile la închirierea stadionului, chiar dacă se consumau foarte mulți bani publici pentru întreținerea lui, au fost cu 10.000 de euro în medie, mai mari decât ale stadioanelor concurente, și mă refer la Arena Națională, la Cluj Arena sau la stadionul de la Craiova.

Din bani publici avem unul dintre cele mai moderne și mai frumoase stadioane din țară la Ghencea, care nu prea a fost închiriat pentru că i se pusese un preț care să descurajeze închirierea acestui stadion.

Am găsit situații cu pontaje fictive și încasări de sume pentru sâmbete, duminici și sărbători legale. O persoană a fost găsită cu 604 ore în plus, neavând în pontaj decât 21 de ore trecute.

Au fost găsite persoane care se aflau în concediu și pe perioada când era un concediu, nu doar că figurau și la serviciu ca să încaseze bani, ci figurau făcând ore suplimentare la serviciu, persoana fiind în concediu.

Avem 690 de funcții încadrate la acest Club Sportiv al Armatei, din care 409 sunt ocupate”, a mai adăugat Radu Miruță.

Nereguli găsite și la nivelul funcțiilor de la CSA Steaua

Ministrul Apărării Naționale a explicat și ce nereguli s-au descoperit la nivelul mai multor funcții din cadrul CSA Steaua.

„Necesarul funcțiilor de colonel la Clubul Sportiv al Armatei este de 2,4 ori mai mare decât, spre exemplu, prin comparație al comandamentului Diviziei Infanterie GETICA sau al Diviziei 4 GEMINA.

La clubul sportiv avem de 2,4 ori mai mulți colonei decât la Diviziile de Infanterie. Necesarul funcțiilor este de 2 ori mai mare decât al funcțiilor de la Comandamentul de Apărare Cibernetică sau la Comandamentul Comunicațiilor, prin comparație.

Acum am găsit suplimentar 19 persoane care și-au desfășurat activitatea în alte entități prin cumul de funcții, chiar dacă figurau la Clubul Sportiv al Armatei, își desfășurau activitatea, prin cumul, la alte entități din afara Ministerului Apărării Naționale.

Cu privire la sumele de bani pentru stadionul de fotbal, în ultimii 4 ani a avut cheltuieli de 41,5 milioane de lei și venituri de 11,15 milioane de lei, în general venituri din bilete.

Principala sursă de venit pentru Clubul Sportiv al Armatei, de 94% din venit, este de la bugetul de stat, din punctul meu de vedere un procent mare”.

Armata Română are nevoie de club sportiv, are nevoie de un loc în care militarii să facă sport, dar nu în modul în care se întâmplă lucrurile astăzi la Clubul Sportiv al Armatei Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale

Ce măsuri au fost luate după toate aceste controale

„Pentru suspiciunile rezonabile din aceste rapoarte de control de abuz în serviciu, de neglijență în serviciu, de fals în declarații, de uz de fals și alte infracțiuni de corupție am semnat raportul pentru a fi trimis Direcției Națională Anticorupție, care să valideze aceste suspiciuni sau nu.

De asemenea, dispun procedura de reorganizare completă a Clubului Sportiv al Armatei pentru eliminarea posturilor inutile și pentru evitarea situațiilor de sinecuri care au ținut acest club blocat în ultimii mulți ani de zile”, a încheiat Radu Miruță.

