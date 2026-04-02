Mircea Lucescu/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Lucescu a plecat de la națională „Il Luce" și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat pe banca României » Reacția lui Răzvan Burleanu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 14:07
  • Mircea Lucescu (80 de ani) și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat ca selecționer al României.
  • Gică Hagi (61 de ani) este principalul candidat pentru preluarea postului lăsat vacant de „Il Luce”.

La fix o săptămână distanță după ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, FRF a anunțat că cel de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională a ajuns la final.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul ca selecționer al României

„Federația Română de Fotbal anunță că domnul Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al Echipei Naționale a României.

Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

Federația Română de Fotbal își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate depusă și pentru modul în care Mircea Lucescu a reprezentat România în fotbalul internațional.

Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu, îi urează multă sănătate și îl așteaptă în echipa administrativă a FRF în perioada următoare, unde experiența uriașă acumulată va fi pusă în slujba fotbalului românesc”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al frf.ro.

FOTO. Turcia - România 1-0

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Răzvan Burleanu: „Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou”

Președintele FRF a oferit și el o primă reacție:

„Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini.

Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal.

Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a declarat Răzvan Burleanu, conform sursei citate.

Mircea Lucescu este în continuare internat în spital

FRF a făcut anunțul cu privire la despărțirea de Mircea Lucescu în contextul în care acesta se află în continuare internat în spital.

„Il Luce” a suferit o tahicardie ventriculară în timpul cantonamentului României, cu două zile înaintea amicalului cu Slovacia (0-2).

Înfrângerea cu Turcia (0-1) din semfinala barajului pentru CM 2026 a reprezentat ultimul său meci pe banca naționalei.

Lucescu revenise pe banca naționalei pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat.

Acesta îl înlocuise pe Edi Iordănescu (47 de ani), cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Gică Hagi, principalul favorit la funcția de selecționer

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de incompatibilitatea care-l împiedica să preia funcția de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Hagi este văzut ca principalul candidad la postul lăsat vacant de Lucescu.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

  • După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul
  • Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share