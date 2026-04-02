Mircea Lucescu (80 de ani) și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat ca selecționer al României.

Gică Hagi (61 de ani) este principalul candidat pentru preluarea postului lăsat vacant de „Il Luce”.

La fix o săptămână distanță după ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, FRF a anunțat că cel de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională a ajuns la final.

„Federația Română de Fotbal anunță că domnul Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al Echipei Naționale a României.

Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

Federația Română de Fotbal își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate depusă și pentru modul în care Mircea Lucescu a reprezentat România în fotbalul internațional.

Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu, îi urează multă sănătate și îl așteaptă în echipa administrativă a FRF în perioada următoare, unde experiența uriașă acumulată va fi pusă în slujba fotbalului românesc”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al frf.ro.

FOTO. Turcia - România 1-0

Răzvan Burleanu: „Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou”

Președintele FRF a oferit și el o primă reacție:

„Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini.

Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal.

Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a declarat Răzvan Burleanu, conform sursei citate.

Mircea Lucescu este în continuare internat în spital

FRF a făcut anunțul cu privire la despărțirea de Mircea Lucescu în contextul în care acesta se află în continuare internat în spital.

„Il Luce” a suferit o tahicardie ventriculară în timpul cantonamentului României, cu două zile înaintea amicalului cu Slovacia (0-2).

Înfrângerea cu Turcia (0-1) din semfinala barajului pentru CM 2026 a reprezentat ultimul său meci pe banca naționalei.

Lucescu revenise pe banca naționalei pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat.

Acesta îl înlocuise pe Edi Iordănescu (47 de ani), cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Gică Hagi, principalul favorit la funcția de selecționer

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de incompatibilitatea care-l împiedica să preia funcția de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Hagi este văzut ca principalul candidad la postul lăsat vacant de Lucescu.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

