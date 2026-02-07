„Suporterii să fie prudenți!” Anunțul făcut de FRF, după ce biletele pentru Turcia - România s-au epuizat instantaneu +7 foto
„Suporterii să fie prudenți!” Anunțul făcut de FRF, după ce biletele pentru Turcia - România s-au epuizat instantaneu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 09:48
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de mulțumire fanilor pentru susținerea de care au dat dovadă față de naționala României.
  • În plus, forul condus de Răzvan Burleanu (41 de ani) a anunțat că suporterii „tricolorilor” mai au o șansă să cumpere bilete pentru meciul Turcia - România.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

FRF a anunțat vineri că cele 2.130 de bilete puse în vânzare pentru suporterii „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!

FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
FRF, precizări legate de Turcia - România

Federația Română de Fotbal a explicat cum cele 2.130 de bilete destinate suporterilor români au fost vândute în doar 20 de secunde.

„Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan și s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde. În momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a crescut la peste 5.000.

Fiecare comandă a putut conține maximum 4 bilete. Raportat la o medie de 3 bilete per comandă, rezultă că, dacă luăm în calcul doar cele 3.700 de persoane prezente inițial pe site, aproximativ o cincime dintre acestea a reușit să finalizeze achiziția.

Precizăm că biletele apar ca vândute în momentul în care sunt adăugate în coș, acestea nemaifiind disponibile ulterior, în etapa de personalizare a comenzii cu datele cumpărătorului”, a scris în primă parte forul condus de Răzvan Burleanu, conform frf.ro.

FRF a precizat, apoi, cum mai pot achiziționa fanii români bilete pentru barajul Turcia - România, de pe 26 martie.

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există niciun parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit către acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudență și să se asigure că vor beneficia de condiții de siguranță la meci, întrucât eventualele bilete achiziționate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români.

De asemenea, recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale și a altor site-uri neoficiale. Biletele sunt securizate, personalizate și pot fi urmărite, fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat. În situația în care se dovedește specula, există posibilitatea anulării biletelor.

FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informațiilor primite, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci.

Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial.

FRF și Echipa Națională de Fotbal a României mulțumesc suporterilor pentru susținerea extraordinară și pentru interesul uriaș arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună”, a mai scris FRF.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

turcia echipa nationala a romaniei FRF Campionatul Mondial romania bilete cm 2026
