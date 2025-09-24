Deturnat Plecase spre București ca să semneze cu Rapid, dar s-a trezit la Steaua: „Mie nu-mi spuneaţi?”

Valeriu Răchită (55 de ani), fostul jucător al Stelei, a vorbit despre momentul în care a ajuns la formația roș-albastră.

Deși trebuia să ajungă inițial la Rapid, mutarea a luat altă direcție pe ultima sută de metri.

În 1996, Vivi Răchită evoluase timp de șase ani la Petrolul, moment în care oficialii „lupilor” l-au informat că urmează să semneze cu Rapid, printr-o intervenție a impresarului Ioan Becali.

Valeriu Răchită plecase spre București ca să semneze cu Rapid, dar s-a trezit la Steaua: „Mie nu-mi spuneaţi?”

A doua zi după vestea transferului la Rapid, fostul fundaș era informat că mutarea a picat, iar el va ajunge în Ghencea.

„M-a chemat preşedintele la birou şi mi-a zis că m-a sunat Giovanni Becali. Mi-a spus: «Vezi că pleci la Rapid. M-am înţeles şi cu Copos, şi cu Petrolul, pleci la Rapid». Am întrebat când, iar el mi-a zis: «Azi după-amiază ai antrenament pe fostul stadion 23 August, te urci la maşină şi vii la ora 17:00 la teren».

M-am dus în vestiar să le dau o bere la băieţi, apoi m-am urcat în maşină să plec spre antrenament. Mă întâlneam şi cu Giovanni.

La ieşirea din Ploieşti era un restaurant. Am văzut parcate acolo maşinile preşedintelui şi vicepreşedintelui, aşa că am oprit şi eu. Le-am zis că mă duc la antrenament la Rapid, iar ei mi-au spus: «Nu te mai duce, ne-am înţeles cu Steaua».

«Şi mie nu-mi spuneaţi?». «Nu te-am mai găsit la stadion». Nu erau nici telefoane mobile atunci. Mi-au zis că nu s-au înţeles în totalitate cu Steaua, abia apoi puteam să-mi fac şi eu contractul cu Steaua.

M-am întors acasă, apoi m-am dus din nou la antrenament a doua zi, mi-au cerut colegii o altă bere, pentru că acum plecam la Steaua”, a spus Valeriu Răchită, potrivit orangesport.ro.

Pe lângă Steaua și Petrolul, Răchită a mai evoluat pentru Craiova, Litex Lovech și Ankaragucu.

