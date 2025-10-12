„Cred că avem nevoie de ajutor!” S-a prăbușit pe teren în timp ce vărul său ținea discursul de campion la Shanghai Masters

Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP) l-a învins pe vărul său, Arthur Rinderknech (30 de ani, #54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, în finala Shanghai Masters.

Rinderknech s-a prăbușit în timpul ceremoniei.

Vacherot a devenit primul jucător din Monaco care câștigă un titlu ATP și, totodată, cel mai slab clasat jucător din istorie care reușește să cucerească un trofeu Masters 1000, conform reuters.com.

Rinderknech s-a prăbușit în timp ce Vacherot își ținea discursul

Parcursul său a fost unul de poveste: a intrat pe tabloul principal după retragerea altor jucători și a depășit o serie de adversari dificili.

În semifinale, l-a învins pe fostul lider mondial Novak Djokovic, scor 6-3, 6-4.

Sportivul monegasc l-a învins în finală chiar pe vărul său francez, Arthur Rinderknech, scor 4-6, 6-3, 6-3.

În timpul ceremoniei de premiere, în momentul în care Vacherot ținea discursul de campion, Rinderknech, obosit și afectat fizic, s-a prăbușit de pe scena improvizată și a căzut pe teren.

S-a auzit un sunet puternic, iar imediat un fizioterapeut a intervenit. Acesta s-ar fi simțit rău din cauza crampelor musculare, potrivit The Sun.

Când și-a văzut vărul prăbușindu-se, Vacherot a reacționat imediat, cu o glumă: „Cred că avem nevoie de puțin ajutor”.

Ceremonia de premiere de la Shanghai Masters. Foto: Captură „X”, @TennisTV

Rinderknech: „Doi veri sunt mai puternici decât unul”

La final, cei doi s-au îmbrățișat, au izbucnit în lacrimi și au vorbit emoționați despre semnificația acelui moment unic pentru amândoi.

„Pentru Valentin, vărul meu drag... Bravo! Incredibil”, a spus jucătorul francez înainte ca emoțiile să-l copleșească. Apoi a continuat, cu lacrimi în ochi:

„ Doi veri sunt mai puternici decât unul. Ai câștigat azi, bravo! Am dat tot ce am avut, nu aș fi putut face mai mult, dar ai meritat din plin.

Sunt atât de fericit pentru tine. Sper să avem și mai mult succes. E abia începutul”, i-a transmis Rinderknech lui Vacherot.

Vacherot și Rinderknech au fost primii membri ai aceleiași familii care s-au înfruntat într-o finală de Masters. Sunt a patra pereche de rude care dispută un meci în ultimul act în circuitul profesionist, după fraţii Mayer în 1981, Sanchez în 1987 şi McEnroe în 1991.

Valentin Vacherot, salt imens în clasamentul ATP

Grație parcursului formidabil de la Shanghai, Vacherot a urcat până la 164 de poziții în clasamentul ATP Live, până pe locul 40. S-a ales și cu un premiu financiar considerabil.

1.124.380 de dolari a câștigat Valentin Vacherot. Până în urmă cu două săptămâni, tenismenul obținuse 594.077 de dolari în întreaga sa carieră

