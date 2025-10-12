„Nu mă impresionează” Legenda lui Dinamo, despre parcursul „câinilor” din acest sezon: „E departe drumul până la campionat”

Ionuț Lupescu (56 de ani), președintele onorific de la CS Dinamo, a vorbit despre parcursul lui FC Dinamo în acest sezon.

„Câinii” au început bine actuala stagiune din Liga 1, aflându-se în acest moment pe locul 4 al clasamentului, la două puncte distanță de liderul FC Botoșani.

Ionuț Lupescu, despre parcursul lui Dinamo: „Nu mă impresionează”

Fostul jucător al trupei din „Ștefan cel Mare” a lăudat jocul echipei, însă nu crede că este unul ieșit din comun.

„Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din Superliga, dar îmi place, joacă un fotbal bun, au jucat destul de coerent.

Am pierdut și puncte când nu trebuia să pierdem, dar încă mai e departe drumul până la campionat”, a declarat Ionuț Lupescu, conform orangesport.ro.

Ionuț Lupescu a jucat în tricoul alb-roșu în trei perioade diferite, 1986-1990, 1998-2000 și 2000-2002. Ca jucător al celor de la Dinamo, Lupescu a câștigat de trei ori campionatul și de 3 ori Cupa României.

Dinamo, la 2 puncte de primul loc

După 12 meciuri disputate în acest sezon, băieții lui Kopic se află pe locul 4, cu 23 de puncte, liderul Botoșani având 25.

Dinamo a obținut până în acest moment șase victorii, cinci remize și o singură înfrângere, scor 1-2 în fața celor de la Oțelul Galați.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, „câinii” vor juca pe Arena Națională în fața rivalei de la Rapid. Partida se va disputa pe 19 octombrie, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FOTO. Imagini de la ultima victorie a lui Dinamo, 1-0 cu Slobozia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport