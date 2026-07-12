Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum Sute de oameni au fost prezenți la înmormântare. Eugen Trică: „România a pierdut un mare om, un campion” +35 foto
Fostul fotbalist Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în localitatea Apold. Captură România TV
Diverse

Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum Sute de oameni au fost prezenți la înmormântare. Eugen Trică: „România a pierdut un mare om, un campion”

alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 18:04
  • Fostul fotbalist Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în Apold, din județul Mureș, satul pe care l-a reprezentat în ultimii ani din postura de primar.
  • Fostul jucător de la CFR Cluj a murit miercuri, la vârsta de 44 de ani, înecat în lacul din localitate
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La înmormântare au participat sute de persoane, printre care membri ai familiei, prieteni, localnici, foști colegi din fotbal și reprezentanți ai administrației locale.

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Gabi Mureșan a fost înmormântat la Apold, Mureș

Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de aproximativ 30 de preoți, informează romaniatv.net.

Fostul mijlocaș a fost înmormântat în cimitirul din Apold. Locul de veci a fost amenajat într-un mod simbolic, fiind înconjurat de flori, iar în interiorul mormântului a fost așezată o bucată de gazon vopsită ca un teren de fotbal, un omagiu adus carierei sale sportive.

Printre cei prezenți s-a numărat și fostul său coleg și prieten apropiat, Eugen Trică, vizibil afectat de dispariția lui Gabi Mureșan.

„România a pierdut un mare om, un mare caracter și un campion. Dumnezeu să-l odihnească. Mă rog la Bunul Dumnezeu să dea putere familiei să treacă peste acest moment dificil.

În momentele astea e ceva dureros. M-am întâlnit cu el (n.r. cu Gabi Mureșan) acum o lună, la Piatra Neamț. Toată lumea vorbește foarte frumos la adresa lui.

A făcut mult bine comunității și pe teren s-a dedicat 100%. A avut o mentalitate de campion, de aceea a și reușit”, a declarat Trică.

Fostul internațional a vorbit și despre unul dintre fiii lui Mureșan, care practică fotbalul:

„Raul are 17 ani, m-aș bucura dacă i-ar călca pe urme tatălui [în fotbal]”.

Gabriel Mureșan, în Casa Trappold, în timpul unui interviu acordat pentru televiziunea Trinitas
Gabriel Mureșan, în Casa Trappold, în timpul unui interviu acordat pentru televiziunea Trinitas

Galerie foto (35 imagini)

Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Gabriel Mureșan, în Casa Trappold, în timpul unui interviu acordat pentru televiziunea Trinitas Casa Trappold, construită de Gabriel Mureșan în Apold, după ce s-a retras din fotbal
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Gabi Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, se arată în comunicatul ISU Mureș.

Fostul jucător a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

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