Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum Sute de oameni au fost prezenți la înmormântare. Eugen Trică: „România a pierdut un mare om, un campion”

Fostul fotbalist Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în Apold, din județul Mureș, satul pe care l-a reprezentat în ultimii ani din postura de primar.

Fostul jucător de la CFR Cluj a murit miercuri, la vârsta de 44 de ani, înecat în lacul din localitate

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La înmormântare au participat sute de persoane, printre care membri ai familiei, prieteni, localnici, foști colegi din fotbal și reprezentanți ai administrației locale.

Gabi Mureșan a fost înmormântat la Apold, Mureș

Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de aproximativ 30 de preoți, informează romaniatv.net.

Fostul mijlocaș a fost înmormântat în cimitirul din Apold. Locul de veci a fost amenajat într-un mod simbolic, fiind înconjurat de flori, iar în interiorul mormântului a fost așezată o bucată de gazon vopsită ca un teren de fotbal, un omagiu adus carierei sale sportive.

Printre cei prezenți s-a numărat și fostul său coleg și prieten apropiat, Eugen Trică, vizibil afectat de dispariția lui Gabi Mureșan.

„România a pierdut un mare om, un mare caracter și un campion. Dumnezeu să-l odihnească. Mă rog la Bunul Dumnezeu să dea putere familiei să treacă peste acest moment dificil.

În momentele astea e ceva dureros. M-am întâlnit cu el (n.r. cu Gabi Mureșan) acum o lună, la Piatra Neamț. Toată lumea vorbește foarte frumos la adresa lui.

A făcut mult bine comunității și pe teren s-a dedicat 100%. A avut o mentalitate de campion, de aceea a și reușit”, a declarat Trică.

Fostul internațional a vorbit și despre unul dintre fiii lui Mureșan, care practică fotbalul:

„Raul are 17 ani, m-aș bucura dacă i-ar călca pe urme tatălui [în fotbal]”.

Gabi Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, se arată în comunicatul ISU Mureș.

Fostul jucător a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

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