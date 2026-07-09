„Nu știu ce i-a trebuit să facă asta” A fost lângă Gabi Mureșan în ultimele clipe!  Dezvăluiri tulburătoare: ce i-a spus fotbalistul înainte să moară
Foto: Facebook/Toni Lucian Dumitru
Superliga

„Nu știu ce i-a trebuit să facă asta” A fost lângă Gabi Mureșan în ultimele clipe! Dezvăluiri tulburătoare: ce i-a spus fotbalistul înainte să moară

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 13:27
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 13:29
  • Toni Lucian Dumitru, preot și apropiat al lui Gabi Mureșan, a fost alături de fostul fotbalist la tragedia de miercuri seară și a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale prietenului său.
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Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după retragerea din fotbal, a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold.

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Dezvăluiri tulburătoare de la decesul lui Gabi Mureșan: „Mi-a zis: «Eu cred că nu mai pot»”

Gabi Mureșan avea o relație de prietenie aparte cu Toni Lucian Dumitru, preotul care slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold.

Cei doi au mers împreună la saună, apoi au intrat în lacul din apropiere. După mai mult timp petrecut acolo, Toni Lucian Dumitru a dezvăluit că lui Mureșan i s-a făcut rău și s-a scufundat în apă.

„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă».

S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da».

M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană. Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot».

M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată.

Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund...”, a declarat preotul din Apold, conform gsp.ro.

După ce s-a retras din fotbal, în 2017, fostul mijlocaș s-a orientat spre politică. Era primarul comunei Apold, din județul Mureș.

A câștigat primul mandat de primar la alegerile din septembrie 2020. Candidând din partea PNL, el a obținut 63,09% din voturile alegătorilor din Apold, la mare distanță de candidatul PSD, care a luat 33,39%.

După 4 ani, victoria a fost și mai clară, cu aproape 89% din voturi.

Toni Lucian Dumitru: „Din păcate, nu m-am scufundat unde trebuia”

Preotul a continuat să vorbească despre decesul lui Mureșan și a explicat că a încercat să-l salveze din apă, dar nu a putut da peste trupul acestuia.

„Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău… N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea.

L-au găsit după trei ore. Aici nu aveam scafandru. Eu m-am tot scufundat după el, le-am spus din start că trebuie să ne scufundăm.

Am încercat să dau cu lopata de la paddleboard pe fundul lacului, dar nu dădeam de el. Era nevoie de mai mulți oameni ca să acoperim mai bine un unghi din patrulaterul lacului, nu știam exact unde s-a dus în jos.

Nici nu se vedea bine, era noapte. Eu, până am luat paddleboard-ul, deja îmi luasem ochii de la el.

Ne-am scufundat după el, dar tot n-am reușit. Era foarte greu să atingi fundul lacului, avea cam patru metri adâncime. Mă scufundam la nimereală, atingeam nămolul, nu pe el. Din păcate, nu m-am scufundat unde trebuia”, a mai declarat Toni Lucian Dumitru.

Au venit pompierii cu barca, dar scafandrul de la Mureș a ajuns după două ore. Și lui i-a luat mai bine de jumătate de oră să-l găsească. A fost resuscitat, așa e procedura, dar după două ore... Toni Lucian Dumitru, preotul din Apold

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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