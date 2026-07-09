Imagini cu locul tragediei GALERIE FOTO. Pensiunea, sauna și Lacul Trappold, locurile care au definit ultimii ani din viața lui Gabriel Mureșan

Gabriel Mureșan și-a construit a doua viață la Apold, unde a deschis pensiunea Casa Trappold și a amenajat un lac pentru turiști, devenit simbolul proiectului său de suflet.

În mod tragic, fostul fotbalist și primar al comunei și-a găsit sfârșitul, la 44 de ani, chiar în locul pe care îl transformase într-un refugiu de liniște și relaxare.

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Gabriel Mureșan și-a petrecut ultimii ani de viață departe de marile stadioane, în satul Apold din județul Mureș, acolo unde și-a construit un nou drum după retragerea din fotbal.

Gabriel Mureșan a investit peste 500.000 de euro în locul în care s-a produs tragedia

Fostul mijlocaș al lui CFR Cluj a investit într-o pensiune, a amenajat un lac pentru turiști, apoi a devenit primarul comunei pe care a ales-o drept casă.

În noaptea de miercuri spre joi, povestea sa s-a încheiat tragic chiar în locul pe care îl crease.

Potrivit informațiilor apărute până acum, Gabriel Mureșan a murit înecat în Lacul Trappold, aflat în apropierea pensiunii sale, după ce ieșise din saună.

Conform Agerpres, decesul ar fi survenit în urma unui stop cardio-respirator.

Ironia crudă a sorții face ca povestea începută din dorința de a aduce oameni mai aproape de natură să se încheie chiar în locul pe care îl crease.

Casa Trappold, unui proiect de viață

Născut la Sighișoara, în 13 februarie 1982, Gabriel Mureșan și-a construit cariera în fotbal la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș. „Muri” a îmbrăcat de 9 ori tricoul echipei naționale a României, între 2007-2011.

S-a retras în 2017, însă nu s-a întors în orașul natal. A ales Apold, satul în care copilărise soția sa, Dana. Pentru familie, mutarea nu a reprezentat doar schimbarea domiciliului, ci începutul unui proiect de viață, în care a investit suflet, timp și peste jumătate de milion de euro.

Au cumpărat o casă veche de pe strada Principală, la numărul 75, și au început o restaurare atentă, păstrând cât mai mult din identitatea gospodăriei săsești.

În august 2018 au deschis oficial Casa Trappold, nume inspirat din vechea denumire săsească a localității.

Au refuzat ideea unui complex turistic standard și au ales autenticitatea. Camera din față a casei a rămas aproape neschimbată, șura a fost restaurată și transformată în spațiul central al pensiunii, iar fostele adăposturi pentru animale au devenit camere pentru turiști.

„Mai bine mai puțin, dar bun” a devenit filosofia locului.

O pensiune construită în jurul satului

Casa Trappold nu a fost gândită ca un hotel, ci ca o extensie a gospodăriei familiei Mureșan. Ei locuiau chiar peste drum de pensiune, iar întreaga familie era implicată în administrarea ei, potrivit Business Magazin.

Mama Danei a devenit bucătăreasă pentru oaspeți, folosind rețete și produse tradiționale, iar mesele erau pregătite cu pâine făcută în casă, brânzeturi și preparate produse în gospodărie.

Nu și-au dorit niciodată un restaurant à la carte și au evitat să transforme proiectul într-o afacere excesiv de comercială.

Saună, ciubăre cu apă caldă în curte

Investiția a depășit 500.000 de euro și, în câțiva ani, pensiunea a ajuns de la trei camere la 15 spații de cazare.

Au început să vină turiști români, dar și vizitatori din Germania, Israel sau țările nordice, atrași de peisajele din Colinele Transilvaniei și de traseul Via Transilvanica.

În jurul pensiunii construise o experiență completă: saună, ciubăre cu apă caldă, focuri de tabără, biciclete, piscină și spații pentru familii.

Lacul care trebuia să completeze experiența

Una dintre ultimele dezvoltări ale proiectului a fost Lacul Trappold, amenajat între Apold și Șaeș și inaugurat în vara anului 2022.

Nu era un lac public și nici o atracție comercială de mari dimensiuni. Era gândit exclusiv pentru oaspeții pensiunii, ca un loc de relaxare în natură.

Gabriel Mureșan instalase hidrobiciclete și vorbea despre dorința de a popula lacul cu pești pentru pescuit recreativ.

Locul în care turiștii veneau să încetinească ritmul vieții avea să devină scena tragediei care a șocat întreaga comunitate.

Omul care a rămas în Apold

În 2020, Gabriel Mureșan a candidat la funcția de primar al comunei Apold și a câștigat alegerile. Pentru mulți localnici, alegerea era firească. Nu era fostul fotbalist venit să investească într-o pensiune și să plece mai departe.

Rămăsese în sat. Își construise casa acolo, își dezvoltase afacerea acolo și încerca să transforme Apold într-un punct de atracție pentru turiștii care descoperă Transilvania autentică.

În interviurile acordate de-a lungul anilor vorbea mai degrabă despre oameni, comunitate și liniște decât despre fotbal. Era convins că zona merită descoperită și că autenticitatea satului reprezintă cea mai mare resursă.

Gabi Mureșan, la Trinitas: „ M-am plictisit stând să fac doar rezervări”

Într-un reportaj realizat de TV Trinitas, difuzat în februarie 2025, fostul mijlocaș explica faptul că ideea candidaturii la Primăria Apold a venit tocmai în perioada în care pensiunea începuse să funcționeze.

„Lăsându-mă de fotbal, am construit această locație. La doi ani după ce m-am lăsat, am început să facem rezervări și, vă dați seama, stând să fac doar rezervări era prea puțin pentru mine, am început să mă plictisesc.

Și, din discuțiile mele cu anumiți oameni de aici, și cu finul meu, care tot de aici este, am zis că trebuie să ne implicăm mai mult în comunitate.

Dacă nu te implici, degeaba tot stăm deoparte și comentăm, că nu facem nimic. Și așa am ajuns să candidez și să câștig alegerile. Sunt la al doilea mandat și, zic eu, lucrurile merg pe un drum normal”, spunea Gabriel Mureșan.

Gabriel Mureșan făcea saună marți și joi, apoi intra în lac

Noi detalii dramatice au ieșit la iveală despre ultimele momente din viața lui Gabriel Mureșan. Fostul fotbalist și primar al comunei Apold se afla la sauna amenajată la pensiunea Casa Trappold împreună cu preotul Toni Lucian Dumitru, unul dintre apropiații săi.

Cei doi aveau un ritual pe care îl respectau de ani de zile. În fiecare marți și joi făceau saună, apoi intrau în lacul aflat în apropierea pensiunii familiei Mureșan. Nimic nu prevestea tragedia care avea să se petreacă în noaptea de miercuri spre joi.

Preotul din Apold a povestit că Mureșan a decis să înoate până la capătul lacului, deși acesta l-a sfătuit să rămână în apropierea pontonului.

„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună.

De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă»”, a relatat preotul, citat de gsp.ro.

Mărturia cutremurătoare a preotului care era cu Gabi Mureșan în ultimele clipe: „Părinte, cred că nu mai pot”

Potrivit acestuia, la întoarcere, Gabriel Mureșan a dat primele semne că se confruntă cu o problemă.

„S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da»”.

Preotul ieșise deja din apă și se afla pe ponton. Câteva secunde mai târziu, Mureșan i-a transmis din nou că se simte rău.

„M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană. Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot»”.

Au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la fostul mijlocaș al CFR-ului.

„M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată.

Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund...”, a mai declarat preotul Toni Lucian Dumitru.

Mărturia acestuia conturează tabloul unei tragedii petrecute în doar câteva clipe, într-un loc care făcea parte din rutina lui Gabriel Mureșan.

Lacul Trappold, amenajat chiar la inițiativa fostului fotbalist și destinat turiștilor care ajungeau la pensiunea sa din Apold, era unul dintre spațiile în care „Muri” își petrecea frecvent timpul liber.

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