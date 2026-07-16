Radu Drăgușin (24 de ani) a susținut prima conferință de presă după ce a fost transferat de Fiorentina.

Fundașul român a explicat cum s-a realizat împrumutul de la Tottenham, ce obiective are în Italia și cum se simte din punct de vedere fizic.

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Drăgușin a fost împrumutat de Fiorentina pentru un sezon, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Clubul italian are și obligația de a-l cumpăra pentru 17,5 milioane.

Radu Drăgușin: „Alegerea de a veni la Fiorentina a fost mult mai ușoară”

Joi, Radu Drăgușin a susținut prima conferință de presă la Fiorentina. Fundașul a explicat cum s-a ajuns la acest împrumut în Italia, după doi ani și jumătate la Tottenham.

„Negocierile din această vară au început după telefonul primit de la directorul Fabio Paratici. Ne cunoaștem foarte bine, iar faptul că el se află aici a făcut alegerea de a veni la Fiorentina mult mai ușoară.

Am ales Fiorentina pentru că este un proiect care își propune să dezvolte jucătorii și să obțină rezultate importante în acest sezon. În cele din urmă, decizia a fost foarte simplă”, a spus, în primă parte, Radu Drăgușin.

48 de meciuri a jucat Radu Drăgușin pentru Tottenham

Internaționalul român a explicat și care sunt obiectivele sale la Fiorentina.

„Cred că principalul obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru echipă, este să progresăm. Doar astfel poți realiza lucruri importante. Asta este singurul lucru la care mă gândesc și am văzut că și colegii mei au aceeași mentalitate.

Am găsit multă foame de performanță, dorință de progres și entuziasm. Atmosfera este foarte pozitivă și există dorința de a crește atât acum, cât și pe viitor”, a mai adăugat Drăgușin.

Radu Drăgușin: „Prin acel transfer am cunoscut o altă realitate”

Întrebat ce nu a funcționat în tricoul celor de la Tottenham, Radu Drăgușin a răspuns:

„În primul rând vreau să le mulțumesc celor de la Tottenham pentru că m-au ajutat să mă dezvolt atât ca om, cât și ca fotbalist.

Prin acel transfer am cunoscut o altă realitate față de cea din Italia și, în plus, am câștigat și un trofeu foarte important (n.r. - Europa League, în 2025). Sunt experiențe și emoții pe care le voi păstra mereu. Aici am regăsit mai mulți foști colegi, inclusiv pe Albert (n.r. - Gudmundsson)”.

Vreau să fiu un fundaș care inspiră încredere, un jucător alături de care colegii să se simtă în siguranță pe teren. Acesta este obiectivul meu. Radu Drăgușin, fundaș Fiorentina

Radu Drăgușin a fost accidentat aproape în tot anul 2025 din cauza rupturii ligamentului încrucișat anterior la genunchi. Acum, fundașul a explicat că se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

„Mă simt bine. Sunt recuperat în proporție de 100% și mă simt capabil să ofer tot ceea ce știu că pot. Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, aproape un an, însă și aceasta m-a ajutat să mă dezvolt din alte puncte de vedere.

Am încercat mereu să găsesc partea pozitivă a lucrurilor. Sunt pregătit să dau tot ce pot”.

2 meciuri a jucat Radu Drăgușin împotriva Fiorentinei. Primul a fost în 2021, pe vremea când evolua la Sampdoria, într-o înfrângere cu 3-1, iar al doilea în 2023, când Genoa a pierdut cu 4-1

Fundașul român a mai precizat că își dorește să rămână definitiv la Fiorentina.

„Faptul că am ales să vin aici înseamnă că, pentru mine, contează doar Fiorentina. Da, îmi doresc să rămân aici și să realizăm lucruri importante împreună. Vreau să răsplătesc încrederea și oportunitatea pe care mi le-a oferit clubul.

În acest moment, în mintea mea există doar Fiorentina și dorința de a avea succes și de a crește alături de echipă”, a mai spus stoperul.

16 milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

La noua sa echipă, Drăgușin va avea un salariu de 2,8 milioane de euro pe an.

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