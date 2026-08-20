Richard Masters, directorul executiv al Premier League, l-a criticat pe Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, pentru planul său de privatizare a Campionatului Mondial.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari. Acesta a stârnit reacții vehemente și a fost retras.

Richard Masters, critici la adresa lui Infantino: „A apăsat butonul de autodistrugere”

Richard Masters nu a fost de acord cu planul lui Gianni Infantino și a susținut decizia Federației Engleze de Fotbal (FA) de a-și retrage sprijinul pentru șeful FIFA.

„Aceasta este o problemă creată de FIFA. Este o rană pe care și-a provocat-o singură. Organizația a apăsat butonul de autodistrugere, iar consecințele acestei situații se reflectă în soluțiile care trebuie găsite”, a spus Masters, conform bbc.com.

Recent, UEFA, CONCACAF și Confederația Asiatică de Fotbal au publicat o scrisoare deschisă în care îl acuză pe Infantino că a distrus încrederea „prin înșelăciune” cu propunerea sa controversată.

„Nu cred că FIFA ar trebui să ia vreodată în calcul vânzarea unei participații din Cupa Mondială. Este o organizație non-profit. Ar trebui, de fapt, să păstreze această competiție ca pe un bun de încredere pentru viitorul fotbalului.

Cred că este o idee proastă, iar FA (Federația Engleză de Fotbal) a adoptat poziția corectă în ceea ce îl privește pe Gianni (Infantino)”, a mai spus șeful Premier League.

Infantino urmează să candideze pentru un al patrulea mandat de președinte al FIFA anul viitor. Până acum, nicio persoană nu și-a anunțat intenția de a candida pentru această funcție.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este de 18 noiembrie.

„Cred că un candidat al unității care va apărea ar trebui să aibă pe agenda sa reforma FIFA și, poate chiar, reforma rolului președintelui și a modului în care acesta interacționează cu toate aceste aspecte”, a mai spus Masters.

Richard Masters, despre „cazul Balogun”: „Ne îngrijorează acel episod”

Masters a comentat și „cazul Balogun” de la CM 2026. Ce s-a întâmplat la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, în această vară?

Folarin Balogun a fost eliminat direct, pentru un fault asupra fundașului Tarik Muharemovic, în meciul SUA - Bosnia, 2-0, din 16-imile turneului.

Regulamentul prevedea automat o suspendare de un meci, însă penalizarea a fost suspendată, la presiunile lui Donald Trump, iar Balogun a putut evolua împotriva Belgiei, în optimi. Americanii au fost învinși clar de europeni, scor 4-1.

FIFA nu a anulat complet suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari.

„Ne îngrijorează acel episod și, bineînțeles, nu știm ce se va întâmpla. Nu înțeleg de ce FIFA nu are o procedură foarte clară pentru reanalizarea cartonașelor roșii, așa cum avem, de exemplu, în Premier League. Cred că aceasta ar fi fost o modalitate mult mai bună de a proceda.

În general, FIFA ar trebui să garanteze lipsa interferențelor politice în fotbal. De fapt, face parte din angajamentul său că nu va permite ca astfel de lucruri să se întâmple în fotbal. Așadar, cred că este o problemă majoră și trebuie analizată cu mare atenție”, a mai declarat Richard Masters.

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